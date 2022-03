Karla Tarazona rivela perché ha accettato le scuse di Isabel Acevedo: «Mi sono sentita sincera»

Karla Tarazona è apparsa questo venerdì nel programma Amor y Fuego per parlare delle recenti dichiarazioni di Isabel Acevedo, che ha ammesso di aver commesso un errore iniziando una relazione con Christian Dominguez quando il cumbiambero viveva ancora con il conduttore radiofonico.

La donna d'affari ha anche notato di aver accettato le scuse della «Chabelita» quando ha visto le immagini sul suo cellulare, poiché sentiva di essere onesta, così l'ha contattata per perdonarla dopo diversi anni di combattimenti.

« L'ho sentito davvero sincero. Quando è iniziata l'intervista, avevo una faccia e man mano che l'intervista procedeva, il suo volto è cambiato e questo mi ha fatto sentire che, in effetti, stavo parlando onestamente . Parlare e raccontare ti sta liberando perché ha già una nuova vita, un nuovo partner e non credo sia comodo per lui ascoltare cose che sono successe prima», Ha aggiunto.

In un altro momento, Karla Tarazona ha sottolineato che oggi, sebbene Christian Domínguez non le fosse fedele in passato, mantengono un rapporto piuttosto cordiale per il benessere dei loro figli, al punto che condividono persino con Pamela Franco.

« Cordialità sì, ma per mio figlio. La stessa cordialità con Pamela perché ha condiviso non solo con Valentino, ma con i miei tre figli e non avrei dovuto. Ho sempre sentito dire cose molto carine dai miei figli a lei. Se i miei figli stanno bene, andate avanti», ha aggiunto.

La conduttrice televisiva ha anche approfittato delle telecamere Amor y Fuego per smentire una voce del passato, perché all'epoca si diceva che fosse entrata nella relazione che Vania Bludau e il cumbiambero avevano in quel momento.

Secondo la stessa Karla Tarazona, questa informazione è stata negata dalla stessa Vania quando è apparsa a The Value of Truth, dove ha indicato che la persona che ha effettivamente posto fine alla sua storia d"amore era la «Boliviana».

RIVELA PERCHÉ ERA ARRABBIATA CON LEI

In una precedente intervista, Karla Tarazona ha sottolineato che non stava attaccando Isabel Acevedo perché è entrata nella sua relazione con Christian Dominguez, ma perché pensava di essere stata una brava persona con la ballerina a tradirla in quel modo.

«Voglio che tu capisca qualcosa... forse per tutto questo tempo non è stato il tema di 'mi ha portato via o non mi ha preso aw'; quello che mi ha sempre ferito è stato come sono successe le cose, non mi sono comportato male con lei... Ho sempre detto «perché non dici la verità». Penso che, alla fine, oggi sia tutto più che chiaro. Spero sinceramente che siamo tutti felici all'interno della vita che ognuno ha», ha aggiunto.

