Il primo ministro peruviano chiede al Congresso un dialogo per prevenire la caduta di «tutti»

Lima, 25 Mar Il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Aníbal Torres, ha chiesto questo venerdì un dialogo con il Congresso, che ha una maggioranza di opposizione e in cui il presidente Pedro Castillo dovrà affrontare una mozione per licenziare lunedì prossimo, e ha detto che, se il presidente cade, loro sarà seguito da «tutti». «Se Pedro Castillo cade, cadiamo tutti, tutto il popolo, tutti i popoli del Perù, e nessuno dovrebbe essere sicuro che, se Pedro Castillo cade, sarà presidente o presidente del Perù. Non conosciamo le conseguenze», ha detto Torres all'inizio di un Consiglio dei ministri nella regione andina meridionale di Huancavelica. Di fronte a ciò, ha ribadito l'appello dell'Esecutivo «a dialogare, ad accordarsi, a stabilire un consenso con tutti, agendo in buona fede, con la verità». «Chiedo al Congresso di porre fine a tutto questo, al dialogo. Non abbiamo il complesso di inferiorità o superiorità, per noi quello che ha questi complessi e che ricopre cariche pubbliche fa schifo», ha aggiunto. Lunedì prossimo, il Congresso ascolterà la difesa di Castillo della presunta accusa di «incapacità morale permanente» e voterà sulla richiesta di impeachment presentata da diversi gruppi di estrema destra che, a quanto pare, non hanno ancora gli 87 voti di cui hanno bisogno perché il presidente lasci l'incarico. Di fronte a questo scenario politico, Torres aveva cercato di avvicinarsi a tutti i gruppi parlamentari per il dialogo prima di quella sessione e aveva persino convocato una riunione di un patto chiamato accordo nazionale sabato, al fine di costruire ponti tra tutte le parti. Tuttavia, il suo ufficio ha riferito in una dichiarazione questo venerdì che questa riunione sarà rinviata. «Al fine di rafforzare la politica di dialogo del governo, la chiamata a tutti i settori cerca di raggiungere e consolidare il consenso a beneficio del Paese», hanno aggiunto le informazioni. Torres ha attribuito i tentativi di impeachment contro Castillo al fatto che è «un uomo del popolo» che è salito al potere, dopo aver imposto alle urne Keiko Fujimori, leader del partito della Forza Popolare e figlia di Alberto Fujimori. «I ladri, che ci hanno rubato miliardi nei governi precedenti, sono ora dietro il posto vacante (licenziamento) perché hanno perso la bottiglia (bottiglia) in 200 anni di vita repubblicana», ha detto. Il capo dello staff ha aggiunto che «in 200 anni di vita repubblicana, l'istruzione era della massima qualità e rimane tale, che non cambierà dall'oggi al domani, la salute era dell'ultima qualità, i poveri non hanno diritto alla salute». Da parte sua, Castillo, visitando la regione meridionale di Ayacucho, ha chiesto agli imprenditori di investire «senza alcun timore» nella massificazione del gas naturale nel sud del Paese. «Siamo democratici, è così che siamo cresciuti, è così che siamo stati formati ed è così che gestiremo il Paese. All'interno del Paese vogliono mostrare altre cose, ma al di fuori delle nazioni ci vedono con occhi buoni perché rispettiamo la democrazia, gli investimenti e il popolo», ha detto.