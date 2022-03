Il presidente di BlackRock ha affermato che la Russia è stata tagliata fuori dai mercati dei capitali mondiali

FOTO DE ARCHIVO: Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, participa en la cumbre de Yahoo Finance All Markets en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de febrero de 2017. REUTERS/Lucas Jackson

Il presidente della prestigiosa casa di gestione degli investimenti statunitense, Larry Fink, ha affermato che la Russia è stata isolata dai mercati mondiali dei capitali, a seguito delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per l'invasione dell'Ucraina

Fink ha anche sottolineato il ruolo svolto dalle società internazionali che hanno deciso di lasciare la Russia, come misura di rifiuto della decisione di Vladimir Putin.

« La Russia è stata essenzialmente isolata dai mercati dei capitali globali , dimostrando l'impegno delle grandi aziende ad operare in modo coerente con i valori fondamentali. Questo è un segno di ciò che possiamo ottenere quando le aziende, supportate dai loro stakeholder, si uniscono di fronte alla violenza e all'aggressione «, ha detto il presidente di Blackrock in una lettera agli azionisti della società.

Il testo rileva che l'invasione ha catalizzato nazioni e governi a unirsi per rompere i legami finanziari e commerciali con la Russia.

«Uniti nel loro fermo impegno a sostegno del popolo ucraino. I governi di tutto il mondo hanno imposto sanzioni quasi all'unanimità, inclusa la misura senza precedenti di vietare alla Banca centrale russa di dispiegare le sue riserve in valuta estera», ha spiegato Fink.

BlackRock è una società americana di gestione degli investimenti con sede a New York

Secondo la lettera, BlackRock si è impegnata a contribuire rapidamente alle sanzioni per sospendere l'acquisto di titoli russi nei suoi portafogli attivi o indicizzati.

«Nelle ultime settimane ho parlato con innumerevoli stakeholder, compresi i nostri clienti e dipendenti, che stanno cercando di capire cosa si potrebbe fare per evitare che il capitale venga dispiegato in Russia», dice.

Il presidente dell'azienda ritiene che l'invasione russa dell'Ucraina abbia posto fine alla globalizzazione che il mondo ha vissuto negli ultimi tre decenni . Egli ritiene che le ramificazioni del conflitto non si limitino all'Europa orientale. Piuttosto, si sovrappongono a quelli della pandemia «che ha già avuto profondi effetti sulle tendenze politiche, economiche e sociali».

«Avevamo già visto la connettività tra nazioni, aziende e persino persone tese. Per due anni di pandemia, molte comunità e persone si sono sentite isolate e guardate dentro. Penso che questo abbia esacerbato la polarizzazione e il comportamento estremista che stiamo vedendo nella società di oggi», aggiunge.

Egli ritiene che l'impatto del conflitto influenzerà i prossimi decenni «in modi che non possiamo ancora prevedere».

«Il brutale attacco della Russia all'Ucraina ha sconvolto l'ordine mondiale che era in vigore dalla fine della Guerra Fredda, più di 30 anni fa. L'attacco a una nazione sovrana è qualcosa che non vedevamo in Europa da quasi 80 anni, e la maggior parte di noi non avrebbe mai immaginato che nelle nostre vite avremmo visto una guerra come questa condotta da una superpotenza nucleare», aggiunge.

Il presidente russo Vladimir Putin

L'uomo d'affari ha anche espresso il suo sostegno al popolo ucraino.

«Parlo a nome di tutti a BlackRock quando dico che assistere all'invasione russa dell'Ucraina è stato davvero straziante. Sosteniamo il popolo ucraino, che ha mostrato un vero eroismo di fronte a un'aggressione spietata», aggiunge.

La società ha anche implementato una serie di azioni per contribuire all'isolamento della Russia.

«Nelle ultime settimane, BlackRock ha mobilitato una risposta filantropica per aiutare i bisognosi e sostenere i nostri colleghi in Europa, quelli più vicini alla guerra. Anche se non abbiamo uffici o operazioni in Russia o Ucraina, so che questo ha creato una grande quantità di stress e incertezza per tutti i nostri dipendenti, in particolare quelli in Europa, e abbiamo lavorato per fornire loro le risorse di cui hanno bisogno, ha spiegato.

Fink ha spiegato che all'inizio degli anni '90, «quando il mondo stava uscendo dalla guerra fredda, la Russia è stata accolta nel sistema finanziario globale e ha avuto accesso ai mercati globali dei capitali. Nel corso del tempo, la Russia è diventata interconnessa con il mondo ed è diventata profondamente legata all'Europa occidentale. Il mondo ha beneficiato di un dividendo globale per la pace e dell'espansione della globalizzazione. Queste sono state tendenze potenti che hanno accelerato il commercio internazionale, ampliato i mercati globali dei capitali, aumentato la crescita economica e contribuito a ridurre drasticamente la povertà nelle nazioni di tutto il mondo».

Si rammaricò che quando stimarono che il mondo si sarebbe unito di più, il conflitto iniziò, generando una battuta d'arresto in ciò che è stato raggiunto per più di 30 anni. «Continuo a credere nel lungo termine nei benefici della globalizzazione e nel potere dei mercati globali dei capitali. L'accesso al capitale globale consente alle aziende di finanziare la crescita, ai paesi di aumentare lo sviluppo economico e a più persone di sperimentare il benessere finanziario».

