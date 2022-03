Il presidente del COE vede i Pirenei con opzioni se c'è unità nella candidatura

Barcellona, 25 Mar Il presidente del Comitato Olimpico Spagnolo (COE), Alejandro Blanco, ha sostenuto che una possibile candidatura dei Pirenei catalani e aragonesi per ospitare le Olimpiadi invernali 2030 avrà una possibilità di vincere se ci sarà unanimità intorno al progetto. Blanco ha fatto questa riflessione durante una discussione con il leader del PSC Salvador Illa, nell'ambito di una conferenza sulle Olimpiadi invernali organizzata dalla Fondazione Rafael Campalans. In uno dei suoi discorsi, il presidente del COE ha sottolineato che la base della candidatura spagnolo di fronte al mondo non dovrebbe essere «neve o ghiaccio», ma «valori, comprensione, rispetto e dialogo». «Se siamo in grado, in un momento di confusione e confronto, di avere un'idea comune e tutti lavoriamo per quell'idea, percorrendo la strada comune, allora abbiamo vinto la candidatura. Da lì, in qualsiasi momento, i Pirenei avranno i giochi olimpici», ha assicurato. Blanco ha avvertito che gli occhi del Comitato Olimpico Internazionale sono già puntati sulla Catalogna e sull'Aragona, quindi ha chiesto alle varie amministrazioni di lavorare per presentare le proposte «all'unanimità» al CIO, anche se hanno differenze su come la candidatura deve essere finalizzata. Sulla stessa linea, Salvador Illa ha invitato i partiti che sostengono il governo, ERC e JxCat, ad avere «coraggio» e dire «chiaramente» che sono favorevoli a optare per le Olimpiadi invernali, che rappresentano una «opportunità» per rivitalizzare l'area dei Pirenei. L'ex presidente della Generalitat José Montilla ha elencato alcuni dei benefici che, dal suo punto di vista, comporterebbero lo svolgimento di un evento sportivo di questo tipo nei Pirenei catalani, che richiede investimenti e attività economiche per fissare la popolazione. Montilla confida che le amministrazioni sapranno parcheggiare «piccole differenze ideologiche» per creare una candidatura solvibile e ha avvertito che «la Catalogna non può permettersi di perdere opportunità», ha concluso.