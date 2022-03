Il ministro degli Esteri cinese incontra la controparte indiana in una visita inaspettata

New Delhi, 25 Mar Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato questo venerdì il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar in una visita inaspettata di cui non sono stati forniti dettagli e che arriva dopo gli scontri del 2020 tra truppe di entrambi i Paesi al confine dell'Himalaya occidentale. «Ho dato il benvenuto al ministro degli Esteri Wang Yi alla Hyderabad House», un edificio governativo dove le autorità indiane spesso accolgono dignitari stranieri, ha detto Jaishankar su Twitter. «Le nostre deliberazioni inizieranno a breve», ha aggiunto il ministro degli Esteri indiano. Wang è arrivato a Nuova Delhi ieri sera, dopo aver visitato Pakistan e Afghanistan, anche se il governo indiano ha appena rivelato dettagli della sua agenda. Il ministro degli Esteri cinese ha irritato le autorità indiane durante la sua partecipazione come ospite speciale ad una riunione ministeriale dell'Organizzazione della cooperazione islamica (OIC) tenutasi nel vicino Pakistan, dove ha affermato di condividere le aspirazioni del mondo islamico nel Kashmir indiano. L'India ha risposto ieri che le questioni della regione contesa, su cui entrambi i vicini nucleari hanno intrapreso due guerre e diversi conflitti minori, sono interne all'India, in linea con la sua posizione ufficiale. Si tratta della prima visita di un alto dignitario cinese dopo una serie di tensioni e scontri avvenuti nel giugno 2020 tra le sue truppe al confine occidentale dell'Himalaya. I rapporti tra i due Paesi hanno cominciato a deteriorarsi dopo uno scontro di confine nella valle di Galwan, a ovest del lago Pangong, il peggiore in 45 anni tra le potenze nucleari, in cui almeno 20 soldati indiani sono stati uccisi e 76 feriti. Entrambe le potenze hanno reagito allo scontro inviando truppe alla linea di controllo reale (LAC), il confine di fatto tra i due paesi, che ha mantenuto la tensione militare in aumento nella regione. Da allora Nuova Delhi e Pechino hanno tentato di risolvere la crisi attraverso i canali diplomatici. CAPO daa/hbc/it