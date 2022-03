Il 'Maestro' Tabárez è presente nell'Uruguay di Diego Alonso

Montevideo, 25 Mar Anche se non ricopre più la carica di allenatore dell'Uruguay dal novembre dello scorso anno, Oscar Washington Tabárez ha ricevuto l'affetto di molti giocatori ora guidati da Diego Alonso, dopo che Celeste ha timbrato il suo biglietto per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Leader della squadra che ha segnato i primi 16 dei 25 punti che ha attualmente, «el Maestro» è stato una parte fondamentale nella carriera di molti giocatori, che lo hanno espresso così. Questo venerdì mattina, dopo la vittoria dell'Uruguay per 1-0 sul Perù, Diego Godín ha condiviso sul suo account Twitter una fotografia della squadra accompagnata da un messaggio. «Voglio dirti cosa sento in questo momento... Sollievo e felicità che riempie la mia anima!!! E voglio condividerlo con tutti i compagni che erano su questa strada e soprattutto con il Maestro, Celso, Profe Herrera (sic) e Mario! Grazie Uruguay (sic)!!!» , ha scritto. In questo modo, non solo ha ringraziato il precedente allenatore, ma anche i suoi collaboratori: Celso Otero, José Herrera e Mario Rebollo. Da parte sua, dopo la partita, consultata dalla stampa sulle persone che ricordava dopo le qualifiche, l'attaccante dell'Atlético de Madrid Luis Suárez ha assicurato che la sua famiglia e lo staff tecnico di Tabárez, con i quali «la storia ha iniziato a giocare un'altra Coppa del Mondo». Qualche tempo prima, il centrocampista Federico Valverde ha celebrato la qualificazione Celeste per la Coppa del Mondo del Qatar durante un'intervista su AUF.TV, in cui non ha dimenticato Tabarez, che ha guidato la nazionale per quasi 16 anni. «Faceva parte di tutto questo», ha detto 'El Pajarito', che ha ringraziato i giovani, lui compreso, per i consigli che ha dato ai giovani perché potessero crescere come calciatori e come persone. Dopo la partita e le dichiarazioni successive, ai giocatori è stato permesso di godersi un giorno libero con le loro famiglie fino a quando non tornano ad allenarsi questo sabato pensando alla partita di martedì contro il Cile come visitatori. Lì, Facundo Pellistri, una delle scommesse di Alonso da quando è subentrato come allenatore, non potrà giocare a causa dell'accumulo di cartellini gialli. Le squadre di Ecuador e Uruguay hanno siglato la qualificazione giovedì, mentre Perù, Colombia e Cile decideranno all'ultima data chi di loro giocherà un ripescaggio contro una squadra del gruppo asiatico.