Il governo avrebbe posto fine all'attività di «goccia a goccia», ha presentato il disegno di legge

Nelle ultime ore, il governo ha presentato un disegno di legge al Congresso con il quale cercano di combattere i famosi istituti di credito «goccia a goccia» che operano nel paese. Il documento «che detta le regole relative all'accesso e al finanziamento per la costruzione di azioni e altre disposizioni», mira ad aumentare l'inclusione finanziaria, dare accesso a diversi meccanismi di finanziamento, modernizzare i sistemi di pagamento e aggiornare il mercato dei capitali.

Il ministro delle finanze, José Manuel Restrepo, è stato responsabile di spiegare in cosa consiste questo disegno di legge presentato. «Questo è un progetto che non solo ci permetterà di aumentare il benessere sociale e l'equità nel paese, ma sarà anche fondamentale nella lotta contro schemi informali e molto costosi, come 'goccia a goccia' o 'giorno di paga'. schemi di finanziamento legali, sicuri ea basso costo», ha spiegato il funzionario.

Considerando che con l'avanzata della vaccinazione contro il covid-19 il Paese è entrato in una fase di riattivazione economica, il portafoglio del Tesoro ha osservato che questo progetto sarà in grado di dare maggiore dinamismo alle opzioni di finanziamento, che a loro volta aiuteranno la spinta economica del Paese, e hanno aggiunto che lo farà anche contribuire al benessere sociale dei cittadini con la generazione di posti di lavoro e opportunità.

Questa iniziativa include molte delle idee precedentemente sollevate nel Capital Markets Bill che il governo aveva già presentato, ma che ha deciso di ritirare per evitare il suo crollo. Ora, con questo nuovo progetto, tornano ad alcune parti di quell'iniziativa che è emersa dopo una discussione tra esperti della Missione dei mercati dei capitali.

Questa nuova proposta presentata dal funzionario governativo ha lo scopo di incoraggiare i prestiti alla popolazione altamente informale, garantendo l'accesso al credito ai piccoli e medi produttori agricoli. Inoltre, incoraggeranno anche i finanziamenti per i micro, piccoli e medi imprenditori.

Allo stesso modo, mirano a promuovere l'accesso al mercato dei capitali come alternativa di finanziamento in modo che i cittadini possano ottenere le proprie risorse, per progetti produttivi, che include il sostegno al credito del Fondo nazionale di garanzia fino al 90%.

Il capo ufficiale del portafoglio del Tesoro ha anche aggiunto che il disegno di legge depositato «cerca di contribuire alla creazione di un quadro giuridico flessibile, in linea con gli standard internazionali, in modo che più cittadini possano accedere al mercato dei capitali. Verranno create condizioni migliori per generare maggiore concorrenza, consentendo l'ingresso di nuove entità specializzate in attività, con requisiti normativi commisurati al loro modello di business».

Restrepo ha anche sottolineato che il progetto mira anche a promuovere un accesso universale, efficiente e sicuro al sistema di pagamento, che consentirà a sempre più persone di provare a effettuare i loro pagamenti elettronicamente, comodamente da casa propria ed evitare code e formalità. Tutti questi pagamenti hanno lo scopo di garantire che vengano effettuati in modo agile e sicuro, promuovendo nel contempo il commercio elettronico.

Ha anche sottolineato che il disegno di legge è l'opportunità di creare condizioni migliori per generare più concorrenza, consentendo l'ingresso di nuove entità specializzate in attività, tutte con requisiti normativi commisurati al loro modello di business.

«Il progetto è stato archiviato con un messaggio di urgenza e si prevede che nelle prossime settimane inizierà la sua discussione nelle commissioni economiche congiunte», ha concluso il ministro delle finanze dopo aver depositato il progetto.

CONTINUA A LEGGERE: