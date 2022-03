Il Giappone ha annunciato una nuova batteria di sanzioni contro 25 persone e 81 entità russe

19-01-2012 Bandera de Japón POLITICA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

Il Giappone ha riferito venerdì una nuova batteria di sanzioni contro la Russia che prevede il congelamento dei beni per 25 persone e 81 entità russe in risposta all'annuncio fatto un mese fa dal presidente russo Vladimir Putin di «un'operazione militare speciale» in Ucraina.

«Un totale di 25 funzionari del Senato russo sono stati designati come obiettivo delle misure di congelamento dei beni e implementeremo misure di divieto relative alle esportazioni verso 81 organizzazioni», ha detto il ministero degli Esteri giapponese in una nota.

Le sanzioni sono state estese ai figli del portavoce del Cremlino Dimitri Peskov e di sua moglie Tatiana Navka; al presidente della banca russa Vnesheconombank, Igor Shuvalov; al leader del gruppo siderurgico Severstal, Alexei Mordashov; e ai parenti dell'amministratore delegato di Rostec, Sergey Chemezov; il vice capo del gabinetto presidenziale, Sergey Kirienko; il segretario del Consiglio di sicurezza della Russia, Nikolai Patrushev; e gli uomini d'affari di Rotenberg.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già imposte dal governo giapponese, che ha già annunciato che congelerà i beni di 15 persone e nove organizzazioni russe, tra cui il capo del servizio di intelligence militare (GRU) e i viceministri della difesa.

Il ministero degli Esteri giapponese ha riferito dell'aumento delle misure di ritorsione contro il Cremlino per la sua decisione di invadere il territorio ucraino dal 24 febbraio

Inoltre, il paese asiatico ha congelato i beni del presidente russo Vladimir Putin, della Banca centrale della Federazione Russa e del presidente bielorusso Alexander Lukashenko e ha approvato un divieto di esportazione di materiale per la raffinazione del petrolio, tra le altre sanzioni.

Da parte sua, il Canada ha imposto nuove sanzioni giovedì contro 160 membri del Senato russo e ha annunciato che donerà fondi per il Programma mondiale contro la fame, l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina.

Lo ha confermato sul suo account Twitter ufficiale il premier canadese Justin Trudeau, che, al di là delle sanzioni, ha annunciato fondi per le organizzazioni che «possono fornire assistenza immediata a chi è sul campo».

L'ambasciata russa in Canada ha evidenziato sullo stesso social network che «la decisione del gabinetto di Trudeau di inserire nella lista nera i membri del Senato russo è un gesto ridicolo e una dimostrazione dell'impotenza della politica sanzionatoria occidentale».

In questo contesto, come riportato dal canale canadese CBC, il Canada sta valutando come ottenere più armi ai soldati ucraini, come ha detto Trudeau giovedì dopo un incontro di emergenza con i leader della NATO.

«Continueremo a cercare di aiutare nel miglior modo possibile e, poiché Zelensky ha chiesto diverse nuove attrezzature, stiamo esaminando cosa possiamo inviare», ha sottolineato Trudeau.

(Con informazioni di Europa Press)

