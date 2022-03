I test Covid non sono più gratuiti per le persone senza assicurazione sanitaria negli Stati Uniti

Washington, 25 marzo I test Covid-19 non sono più gratuiti a partire da questo venerdì per le persone senza assicurazione sanitaria negli Stati Uniti, poiché i fondi che il governo federale ha stanziato durante la pandemia sono stati spesi per coprire questi gatti. La fine dei fondi - il cui rinnovo è in stallo al Congresso e non sembra avere successo - arriva in un momento in cui gli Stati Uniti si stanno muovendo verso la quasi normalità, con il numero di nuovi casi e morti in significativo calo. Anche così, solo il 65,2% della popolazione è completamente vaccinata e, dopo due anni di pandemia, gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di morti per covid-19. Coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria - circa 30 milioni di persone, secondo le stime dei Centers for Disease Control (CDC) - dovranno ora erogare importi che vanno da $90 a $150 per test. Secondo Efe, il responsabile delle operazioni del laboratorio specializzato in covid-19 911 Covid Testing, Steve Farzam, un test antigenico rapido costa 95 dollari, ei risultati sono normalmente disponibili 15 minuti dopo il test. «Abbiamo somministrato quasi 100.000 test covid a persone senza assicurazione sanitaria nell'area di Los Angeles dall'inizio della pandemia e non potrebbe esserci un momento peggiore per tagliare questo servizio», ha spiegato Farzam, che ha invitato i legislatori a mantenere la fornitura di risorse. Altre cliniche situate in quartieri dove vive un gran numero di persone con risorse limitate, come THE Clinic, situata nel quartiere più ispanico di Lennox di Los Angeles, continueranno a offrire test gratuiti ai residenti, indipendentemente dal loro stato di immigrazione e dal fatto che siano assicurati o meno. CAPO

arco