I datori di lavoro venezuelani sperano che il dialogo porti a un «solido patto sociale»

Caracas, 25 Mar Fedecámaras, il principale datore di lavoro del Venezuela, ha assicurato questo venerdì che spera che il dialogo tra governo, datori di lavoro e sindacati, iniziato il 7 marzo sotto il supporto tecnico dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), segnerà il principio «di un solido patto sociale». «Da Fedecámaras (Federazione delle Camere e delle Associazioni di Commercio e Produzione del Venezuela), speriamo che il dialogo sociale diventi una realtà e segni l'inizio di un solido patto sociale da parte del Venezuela, che garantisca soluzioni benefiche e il pieno esercizio della libertà di associazione e dei diritti dei lavoratori nel paese», hanno affermato i datori di lavoro in una nota. Il sindacato ha osservato che spera anche che il dialogo sociale porti il Paese «verso un percorso di crescita economica e inclusione sociale, con qualità della vita per i lavoratori e che, in definitiva, si tradurrà in un maggiore progresso e benessere per tutti i venezuelani». La Commissione d'Inchiesta dell'ILO — numero 13 nella storia centenaria dell'agenzia — ha visitato il paese nel 2019 e ha osservato in un rapporto che il governo viola le convenzioni n. 26 (fissazione dei salari minimi), 87 (libertà di associazione e protezione del diritto di associazione) e 144 (consultazione tripartita). Le raccomandazioni sono iniziate con «la cessazione immediata di tutti gli atti di violenza, minacce, persecuzioni, stigmatizzazioni, intimidazioni o altre forme di aggressione» contro le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non legate al governo. Secondo il comunicato di Fedecámaras, la direzione dell'ILO dovrebbe presentare «un rapporto sui progressi compiuti nel dialogo sociale», che si terrà fino a maggio. «La decisione del Corpo Direttivo e la presenza nel Paese del gruppo ILO, che fornirà l'assistenza tecnica, consentiranno lo sviluppo di un tavolo di dialogo con condizioni di equilibrio che garantiscano un dialogo reale ed efficace sotto la supervisione dell'ILO», ha precisato il datore di lavoro. Al tavolo del dialogo, ha aggiunto, auspica che «vengano affrontati i gravi problemi strutturali che affliggono il mondo del lavoro e della produzione, il che richiede una considerazione delle dinamiche e della necessità di cambiamenti adeguati alle realtà presenti nel mondo del lavoro e produttivo del Paese».