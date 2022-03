Gli Stati Uniti sanzionano i militari e le compagnie birmane per il genocidio dei Rohing

Washington, 25 Mar Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato venerdì sanzioni contro cinque persone legate alle forze armate birmane e contro cinque società per il loro coinvolgimento nel genocidio della minoranza musulmana Rohingya. Le sanzioni arrivano dopo lunedì, il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che la diffusa campagna di stupro e omicidio delle famiglie Rohingya in Birmania costituiva un genocidio, sostenendo che la persecuzione era «diffusa e sistematica». «Ci impegniamo a far pagare i responsabili della violenza e della repressione. Continueremo a sostenere il popolo birmano, compresi coloro che, accusati di coraggio, si oppongono al regime militare «, ha detto il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo Brian Nelson in una dichiarazione venerdì. I sanzionati sono il generale di brigata Ko Ko Oo; il maggiore generale Zaw Hein; e i fornitori di armi Naing Htut Aung, Aung Hlaing Oo e Sit Taing Aung. Sono stati sanzionati anche International Gateways Group of Company Limited, Myanmar Chemical & Machinery, Htoo Group of Companies e Asia Green Development Bank Ltd, così come la 66a divisione di fanteria leggera dell'esercito birmano. Le sanzioni emesse dal Tesoro significano che tutte le proprietà delle persone e delle entità colpite sul suolo degli Stati Uniti vengono bloccate e ai cittadini statunitensi è vietato intrattenere transazioni commerciali con loro. Oltre a dichiarare il genocidio dei Rohingya, l'amministrazione del presidente americano Joe Biden è stata una delle voci più critiche del colpo di stato dell'esercito che ha posto fine al governo eletto dalla leader birmana Aung San Suu Kyi più di sei mesi fa, e ha già imposto dure sanzioni contro i militari. giunta. CAPO arco/afs