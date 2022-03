Gli Stati Uniti puntano ad aumentare le esportazioni di gas nell'UE del 67,5%

Bruxelles, 25 Mar Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è impegnato venerdì al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a fare tutto il possibile per aumentare le esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) verso l'UE del 67,5% a sostegno degli sforzi del blocco per sbarazzarsi di idrocarburi russi. Lo hanno spiegato entrambi i leader in una conferenza stampa congiunta che coincide con la seconda giornata del vertice dei capi di Stato e di governo del blocco, in cui i Ventisette discuteranno della creazione di riserve di gas e del menu di opzioni preparato da Bruxelles per ridurre i prezzi dell'elettricità. In particolare, Washington vuole inviare all'Unione europea 15 miliardi di metri cubi in più all'anno, il che significherebbe aumentare l'importo annuo totale a 37 miliardi di metri cubi, mentre gli Stati Uniti hanno inviato 22,2 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto al blocco nel 2021. «Gli Stati Uniti lavoreranno con partner internazionali e si adopereranno per garantire ulteriori volumi di GNL per il mercato dell'UE di almeno 15 miliardi di metri cubi entro il 2022, con aumenti previsti in seguito», spiega la Casa Bianca in una nota. L'obiettivo dell'UE nel suo piano di disimpegnarsi da 155 miliardi di metri cubi di gas russo all'anno è, tra l'altro, aumentare di 50 miliardi di metri cubi le sue esportazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, ma anche dal Qatar, dall'Egitto o dai paesi dell'Africa occidentale. «Il nostro obiettivo è ridurre la nostra dipendenza dalla Russia. Questo può essere raggiunto solo attraverso nuove forniture di gas, comprese le consegne di Gnl», ha spiegato il capo del Community Executive, aggiungendo che «l'impegno» di Washington per aumentare l'offerta è «un grande passo in quella direzione». Biden, da parte sua, era consapevole che «eliminare un gas russo avrà un costo per l'Europa», ma questo obiettivo è quello giusto «dal punto di vista morale» perché metterà sia l'UE che gli Stati Uniti «su una base strategica più forte». In una dichiarazione congiunta, Washington e Bruxelles hanno ampiamente riaffermato il loro «obiettivo comune» di affrontare la minaccia alla sicurezza energetica che la guerra iniziata dal presidente russo Vladimir Putin pone all'UE e all'Ucraina. «La sicurezza energetica e la sostenibilità nell'UE e in Ucraina sono essenziali per la pace, la libertà e la democrazia in Europa», sottolineano. CAPO as-jaf-cat/ah (foto) (video) (Maggiori informazioni sull'Unione europea su euroefe.euractiv.es)