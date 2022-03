Gli Stati Uniti hanno avvertito che il maggior numero di agenti dell'intelligence russa si trova in Messico

Il capo del Comando del Nord degli Stati Uniti ha avvertito della significativa presenza del personale dell'intelligence russa in Messico, notando la sua «preoccupazione» per gli sforzi di Cina e Russia per influenzare la regione delle Americhe.

Glen VanHerck, che serve come leader del Comando del Nord degli Stati Uniti, è apparso davanti al Senato degli Stati Uniti per chiedere più budget e ha spiegato le strategie russe.

L'alto generale degli Stati Uniti, che dirige anche il North American Aerospace Defense Command, ha affermato che ci sono attori «molto aggressivi e attivi» nell'area nordamericana e caraibica, e ha menzionato specificamente il Messico e le Bahamas.

Si riferiva specificamente all'organizzazione di intelligence russa GRU Reuters/Elizabeth Frantz/Foto del file

Giovedì, il capo degli Stati Uniti. Il Comando del Nord, il generale Glen VanHerck, ha avvertito i senatori statunitensi che la Russia ha il suo più grande gruppo di agenti dell'intelligence in Messico di tutto ciò che ha schierato nel mondo.

È stato durante la sua ultima audizione con il Comitato delle Forze Armate del Senato degli Stati Uniti che la principale organizzazione di intelligence in Russia, Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie, o GRU con il suo acronimo, cerca di influenzare all'interno degli Stati Uniti; il Central Intelligence Department è il militare servizio di intelligence a disposizione delle forze armate della Federazione Russa.

Per questo, ha detto, il personale dell'intelligence dalla Russia si sarebbe stabilito in Messico, rendendolo presumibilmente il paese con il maggior numero di membri del GRU al confine con gli Stati Uniti, ha detto Glen VanHerck.

«Vorrei sottolineare che la maggior parte dei membri del GRU nel mondo si trova in Messico al momento. Sono i servizi segreti russi. E tengono d'occhio le loro opportunità di influenza negli Stati Uniti».

Il generale ha rivelato che il Messico ospita il maggior numero di agenti russi (Foto: EFE/Joebeth Terriquez)

VanHerck ha accusato Russia e Cina di diffondere disinformazione e di seminare «divisione e discordia interna» con l'intenzione di minare le basi della democrazia e delle democrazie americane in tutto il mondo.

Il capo del comando del sud Laura Richardson, che ha anche testimoniato giovedì davanti alla commissione per i servizi armati del Senato, ha concordato con la valutazione di VanHerck.

«Sono al comando da quasi cinque mesi e ciò che mi ha colpito di più è la misura in cui Cina e Russia stanno espandendo aggressivamente la loro influenza nel nostro quartiere», ha detto.

Richardson, che è responsabile delle operazioni militari statunitensi nei Caraibi, Centro e Sud America, ha ribadito le sue recenti affermazioni secondo cui senza la leadership degli Stati Uniti e qualche investimento, «l'influenza negativa della Cina in questa regione potrebbe presto assomigliare all'influenza predatoria che il paese ora ha in Africa».

«Sia chiaro: la Cina non investe, estrae», ha sottolineato.

Ha aggiunto che le sue «maggiori preoccupazioni strategiche» sono mantenere il Canale di Panama e lo Stretto di Magellano liberi e aperti, nell'ambiente in cui ha detto che c'erano progetti cinesi.

Il generale ha assicurato che si tratta di una questione di influenza nel suo territorio (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Recentemente, i deputati messicani, in particolare dal banco del National Regeneration Movement, hanno riferito dell'installazione di un gruppo di amicizia Messico-Russia che è stato finalmente finalizzato con il sostegno degli alleati.

Tuttavia, Ken Salazar, ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, ha assicurato che «non può mai accadere» che Messico e Russia abbiano una relazione stretta, a causa di l'invasione perpetrata dall'esercito russo sul territorio ucraino.

Ciò è dovuto all'accoglienza dei deputati messicani all'ambasciatore russo in Messico, Viktor Koronelli, il 23 marzo alla Camera per istituire il gruppo di amicizia Messico-Russia.

(Foto: Reuters/Gustavo Graf)

Inoltre, ha ricordato l'alleanza che Messico e Stati Uniti avrebbero dimostrato durante la seconda guerra mondiale contro il regime di Adolf Hitler in Germania, e ha lanciato un appello urgente per estendere tale unione.

«Quando una famiglia viene attaccata, la famiglia si unisce. Qui si parla del gruppo di amicizia. Non può esserci differenza, dobbiamo fare quello che hanno fatto nella seconda guerra mondiale», ha concluso.

*Con informazioni fornite dall'AFP

