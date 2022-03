'Giselo' «sviene» in diretta dopo le dichiarazioni di Isabel Acevedo contro di lui: «Non mi piace combattere»

Edson Davila, popolarmente conosciuto come 'Giselo', è stato abbastanza colpito dalle recenti dichiarazioni del suo ormai ex amico Isabel Acevedo, che non ha perdonato di aver commesso l'infidenza di rivelare di essere dentro una relazione d'amore con Kervin Valdizán quando ha iniziato la sua storia d'amore con Christian Dominguez.

«Mi metto in quelle cose, ma capisco che Kelvin Valdizán era il partner di Isabel, tutti i ballerini lo sapevano», sono state le parole della co-conduttrice di America Hoy che ha finito per far arrabbiare la 'Chabelita', che ha detto al programma Magaly Medina di essere single quando i flirt con il cumbiambero iniziato.

Per questo motivo, la vincitrice del Queens of the Show ha messo la croce a «Giselo» durante un'intervista con Amor y Fuego, dove ha assicurato che i conduttori della rivista, Janet Barboza, Ethel Pozo e Brunella Horna, difendono Dominguez, ma non lui.

«Me lo aspettavo da tutti, ma meno da Giselo. Siamo partner di ballo, ci siamo visti sugli schermi, ma ho condiviso qualcosa in più con lui (...) Ho visto che si sentiva un po' obbligato», ha detto Acevedo del popolare sosia di Gisela Valcárcel.

Dopo queste dichiarazioni, Edson Davila ha deciso di rispondere al suo ex amico per mettere dei panni freddi sulla situazione. Tuttavia, a causa della pressione dei suoi coetanei per raccontare la sua versione della storia, è finita a terra a causa di un «debole». Il popolare 'Rulitos' venne in suo aiuto e gli versò addosso dell'acqua per «svegliarsi».

«GISELO» RISPONDE A ISABEL ACEVEDO

Una volta alzato da terra, Edson Davila è diventato serio e ha lasciato da parte le battute per rispondere ora alla 'Chabelita' per, presumibilmente, aver «sistemato» l'infedeltà di Christian e aver «smascherato» la sua alla televisione nazionale.

« Scherzi a parte, non sono riuscito a dormire bene. Sono amico di tutti in televisione, non mi piace litigare con nessuno. Non ho dormito bene, ho un mal di schiena», ha commentato abbastanza seriamente, anche se in seguito ha dedicato la canzone «Ay, Chabela» per spezzare la tensione.

In un altro momento, ha detto: «Non ho detto niente di male nemmeno per coprire nessuno. Ho detto una realtà quando lavoravo come ballerina. So molte cose ma le tengo per me. Me l'ha chiesto Brunella e nella mia innocenza ho risposto di sì».

CHRISTIAN DOMINGUEZ HA AMMESSO L'INFEDELTÀ?

Durante il suo congedo pubblico dalle dichiarazioni che il suo ex partner ha rilasciato sul programma di Magaly, Christian Dominguez è stato consultato una volta per tutte se era infedele a Karla Tarazona con la sua allora ballerina di El Gran Show.

«Mi scuso perché non ho iniziato nel modo giusto, come ti ho detto su quattro pareti. Gli ho anche detto quali fossero le ragioni. Avrei dovuto essere più coraggioso in quel momento, bisogna sapere quando dire 'no, eccolo qui', per i bambini o per altri motivi», rispose il cantante della cumbia.

A causa dell'incoerenza della sua risposta, Janet Barboza gli ha chiesto di nuovo in una seconda occasione se fosse infedele o meno. Sebbene non abbia affermato o negato nulla, Dominguez ha lasciato intendere di aver tolto i piedi dal piatto.

«Non credo di aver più bisogno di risponderti. Per essere chiaro, ho commesso un errore. Affronto i miei errori, deve assumere i suoi e se non lo fa, è un suo problema», ha detto.

