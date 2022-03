Ecco le opzioni dove puoi arrivare all'Estereo Picnic 2022

Durante questo ultimo fine settimana di marzo, il campo da golf Briceño accoglierà migliaia di amanti della musica dal vivo che parteciperanno a una nuova versione dello Stereo Picnic Festival (FEP). Nei tre giorni del festival, i cinque palchi abilitati aumenteranno il volume dei relatori dalle 14:30 fino all'alba. L'unica cosa che il pubblico deve fare è arrivare sul posto e per questo ci sono diverse opzioni disponibili.

Autobus, auto, furgoni, autisti scelti, tra gli altri. I partecipanti alla FEP hanno diverse opzioni per raggiungere il campo da golf Briceño e possono scegliere quella più adatta al loro budget.

Veicolo privato

I partecipanti alla FEP possono andare con il loro gruppo di amici in un'auto privata, ma devono essere consapevoli che dovrebbero cercare un parcheggio nell'area che funziona fino al momento in cui intendono lasciare l'evento. Allo stesso modo, è importante ricordare la responsabilità che ciò implica, come non consumare alcolici per poter tornare nei suoi cinque sensi.

Nel caso in cui tu abbia un'auto e decida di bere alcolici, il Festival ha a tua disposizione il servizio di autista scelto del valore di $140.000 a tratta. Gli utenti lasciavano il campo da golf e l'autista li lasciava in un unico punto di arrivo a Bogotà. Come funziona?

Autobus

La FEP offre anche un servizio di autobus che partono e arrivano in vari punti di Bogotá. Tra i principali c'è il parcheggio di Carulla Alhambra (Calle 114 #45 .78) e il Maloka Interactive Museum (Carrera 68D #24ª -51).

Ogni autobus partirà ogni 20 minuti dalle 11:00 alle 19:00 per il Festival e il ritorno sarà dalle 22:00 fino alla fine di ogni giornata. Il servizio costa $25.000 a tratta al giorno, o $70.000 per i tre giorni; e il reso costa $35.000 al giorno o $100.000 per i tre giorni. Se acquisti andata e ritorno, al giorno costa $45.000 o $125.000 per i tre giorni.

Vans

I furgoni FEP possono essere acquistati sulla pagina Yellow Tickets. Quando lasci i dati, verrai contattato per coordinare un punto di partenza da Bogotà e due punti di arrivo (il luogo di ritiro e un posto aggiuntivo). I prezzi variano in base ai posti per le persone:

11 persone: $450.000 al giorno o $1.300.000 per i tre giorni

14 persone: $500.000 al giorno o $1.450.000 per i tre giorni

18 persone: $600.000 al giorno o $1.7500.000 per i tre giorni

Qualunque sia il modo in cui decidi di recarti al FEP, ricordati di non iniziare il viaggio al campo da golf senza prima aver verificato di avere tutto il necessario per goderti il festival. Tra gli elementi essenziali c'è portare con sé il proprio documento di identità, la tessera vaccinale covid-19 e va da sé che la maniglia, che è l'ingresso all'evento.

Inoltre, ricordati di portare soldi sul manico in modo da poter acquistare cibo e bevande all'interno del festival. Per utilizzare il sistema, è necessario attivare l'handle al link: festivalestereopicnic.com/handles. L'evento consiglia di salvare il numero di serie che è possibile trovare sul retro del manico e di registrarlo anche, poiché «in caso di problemi sarà di vitale importanza poterti offrire un miglior supporto tecnico e risolvere eventuali imprevisti».

Inoltre, tieni presente altri oggetti che ti consigliamo di portare e altri che dovresti assolutamente lasciare a casa. In Infobae Colombia abbiamo creato un elenco in modo che tu possa goderti il «Ritorno» dell'EFF senza problemi.

CONTINUA A LEGGERE: