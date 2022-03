Derbez ha risposto ad AMLO riguardo al treno Maya: «Nessuno mi ha pagato, non ricevo buste gialle»

L'attore e produttore messicano Eugenio Derbez ha sottolineato di non aver ricevuto alcun tipo di remunerazione finanziaria per aver collaborato alla campagna intitolata #SélvameDelTren. Ha condiviso la sua posizione dopo che Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha descritto i partecipanti come «pseudo-ambientalisti» e «fifis», oltre a sostenere che sarebbero stati assunti dai conservatori per criticare il suo progetto.

«Mi addolora essere squalificato perché penso che il leone creda che ognuno sia della sua condizione. Non ricevo buste gialle, non mi servono. Guadagno i miei soldi con il sudore della fronte e lo faccio per amore del Messico», ha detto il comico il 25 marzo in un'intervista a Ciro Gómez Leyva.

SélvameDeltren è stato il titolo che ha guidato la proposta in cui celebrità come Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori, Saúl Hernández, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Aislinn Derbez, Arturo Islas, tra gli altri, si sono fatti sentire attraverso un video che hanno condiviso sui loro social reti per chiedere che la costruzione della Sezione 5 a sud del treno Maya.

AMLO ha criticato gli artisti che, attraverso un video, si sono posizionati contro il treno Maya.

La pubblicazione ha iniziato a circolare da martedì 22 marzo, nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua, poiché le persone coinvolte hanno spiegato che il lavoro del treno avrebbe gravemente colpito i fiumi sotterranei, oltre a causare gravi danni alla flora e alla fauna della regione.

Da parte sua, Eugenio ha approfittato dell'intervista per chiarire che appartiene a un gruppo di cittadini preoccupati per il pericolo latente che affligge la foresta pluviale della penisola.

Ha anche chiarito che non sono stati assunti da nessuno: «L'ho sempre detto, non sono di nessun partito, né il PRI né il PAN né MORENA. Vengo dal Messico e lo sto facendo perché gli ambientalisti ci hanno contattato, la gente del posto ci ha contattato in una richiesta di aiuto».

In contrasto con le parole di AMLO, l'intervistato ha osservato che non sono contrari al treno Maya, sono solo contrari al cambio dell'ultimo minuto del percorso dalla sezione 5 a un luogo che ha il più lungo sistema sotterraneo di fiumi e cenote del mondo. Il suo unico scopo è fermare il lavoro in questa parte per evitare un ecocidio.

Le autorità della Fonatur hanno annunciato che la sezione 5 del treno Maya non seguirà più il suo percorso originale attraverso Playa del Carmen. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Allo stesso modo, ha detto che tutto ciò che chiedono è che vengano effettuati gli studi ambientali necessari e che venga applicata la legge «che le comunità locali, i Maya, la società civile siano ascoltate, che gli esperti, gli ambientalisti e gli scienziati siano ascoltati. Ciò che è fastidioso è che per consegnare il lavoro in tempo e dire «sì lo facciamo» hanno deciso di attraversare la giungla».

Va notato che il presidente non è stato l'unico a rilasciare dichiarazioni contro gli artisti che hanno espresso la sua posizione in opposizione all'opera morenista, dal momento che ha parlato anche José Ramón López Beltrán, figlio del presidente.

López Beltrán ha chiamato Derbez e Rubén Albarrán, cantante della band messicana Café Tacvba, per non essere ben informati e per essere influenzato dalle loro cattive amicizie. Lo ha reso noto attraverso il suo account Twitter dove ha condiviso:

«I suoi momenti migliori sono stati negli anni Novanta. Da @EugenioDerbez era #eloygameno e Rubén Albarrán era @cafetacvba, #Re e #Avalanchadeexitos. Spero che siano ben informati su @TrenMayaMX e smettano di ascoltare le loro fatue e superflue cattive amicizie».

Foto: screenshot da Twitter

Infine, l'attore ha commentato che continuerà a protestare contro la costruzione della sezione 5 e ha sottolineato: «A questo punto della mia carriera non ho bisogno che qualcuno venga a pagarmi dei pesos per sostenere qualche partito politico (...), al contrario, sono apartitico, le feste vanno, le feste arrivano e il paese lo fa non cambia.

CONTINUA A LEGGERE: