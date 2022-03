Debacle in Italia: «Al diavolo»

Roma, 25 mar La Nazionale italiana ha aperto questo venerdì tutti i principali quotidiani, riviste e telegiornali italiani dopo una catastrofe contro la Macedonia del Nord (0-1) che lascia l'azzurra fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva. I media italiani, dopo il successo calcistico della scorsa estate, quando sono stati incoronati campioni d'Europa, non possono non trasmettere pessimismo e disperazione per non poter assistere ai Mondiali del 2022 in Qatar. «Al diavolo», titola 'Corriere dello sport'. «La Macedonia vince a Palermo, l'Italia esaurisce la Coppa del Mondo. Sconfitta vergognosa: Nel '92, il gol di Trajkovski dopo il dominio degli 'azzurri'», aggiunge il giornale, in cui un'immagine dei giocatori si copre il volto con la maglia. 'La Gazzetta dello Sport' si apre con un'immagine di Giorgio Chiellini, capitano e striscione della squadra, che consola il portiere, Giorgio Donnarumma, a fine partita: «Fuori dal Mondiale», firma il giornale. «Al 92esimo minuto, gli eroi di Wembley resteranno a casa per la Coppa del Mondo. Seconda volta consecutiva per l'italia», aggiunge. Inoltre, riferisce che il futuro di Roberto Mancini responsabile della nazionale è in bilico e che l'idea di Fabbio Cannavaro e Marcello Lippi che raccolgono il testimone da martedì prossimo è valorizzata. Da parte sua, 'Tuttosport' mostra nella sua prima pagina un «Noooooooooo!» , accompagnata dalla stessa immagine di Chiellini che conforta Donnarumma. «L'Italia esce dalla Coppa del Mondo per la seconda edizione consecutiva. A Palermo, la Macedonia del Nord mette KO il campione d'Europa con un gol in 92» 'La Stampa' si accusa contro la partita durante la partita, in cui l'Italia ha dominato ma in cui non era giusto definire. I quattro tiri della Macedonia del Nord dai 32 dei giocatori locali di ieri non passano inosservati: «Disastrosa prestazione della nazionale, punita dalla Macedonia nello sconto». Articoli, rubriche e notizie che analizzano la debacle calcistica occupano praticamente l'intero spazio delle edizioni cartacee e digitali, in quello che è senza dubbio uno dei momenti più difficili della storia calcistica dei quattro volte campioni del mondo, che non disputano una fase finale di una Coppa del Mondo dal Brasile 2014.