Crea una guida per sostenere i migranti nel nord del Messico

Ciudad Juárez (Messico), 25 Mar Come se si trattasse di «pagine gialle», un gruppo di creativi e attivisti ha creato e pubblicato una guida per sostenere i migranti che arrivano al confine settentrionale del Messico. «Questo lavoro è stato un'iniziativa di diverse organizzazioni e collettivi con l'obiettivo di generare un documento che fosse un riferimento per i servizi per i migranti. I migranti sentono che questo lavoro, questo libro, è prodotto da qualcuno che sta dalla loro parte», ha detto Efe Willivaldo Delgadillo, professore di letteratura e portavoce di questo progetto, a Efe Willivaldo Delgadillo questo venerdì da Ciudad Juárez. Il lavoro - intitolato «The Yellow Section on Migration 2022" - contiene informazioni sulle organizzazioni che forniscono accompagnamento a rifugiati, rifugi e organizzazioni per i diritti umani. Il tutto accompagnato da illustrazioni. La pubblicazione è il risultato del lavoro di 12 creativi, tra cui scrittori, fotografi, designer e artisti provenienti dalle città di confine di Juarez, a Chihuahua, e El Paso, in Texas. La guida, finanziata con risorse della società civile, è composta da 176 pagine ed è stata prodotta nel corso di un anno. In una prima tiratura, sono state stampate e distribuite un migliaio di copie, che sono già state consegnate a organizzazioni che lavorano direttamente con i rifugiati. «Lo scopo di questa sezione gialla è quello di far emergere il volto ospitale di Juárez, che si riflette in azioni concrete. Ecco i servizi della società civile e delle istituzioni come l'UNHCR, che possono aiutarli», ha aggiunto il portavoce del progetto. Jorge Pérez, muralista e proprietario della panetteria Rezizte, ha sostenuto questo progetto e ogni giorno dà pane a diversi rifugi per migranti in città. «Stanno arrivando informazioni importanti per le persone in movimento come indirizzi, rifugi e organizzazioni come l'OIM che li supporta», ha detto a Efe questo uomo d'affari, consapevole del problema dell'immigrazione. La regione sta registrando un flusso record negli Stati Uniti, il cui Customs and Border Protection Office (CBP) ha rilevato più di 1,7 milioni di immigrati privi di documenti al confine messicano nell'anno fiscale 2021, che si è concluso il 30 settembre. Il Messico ha deportato più di 114.000 stranieri nel 2021, secondo i dati del Ministero dell'Interno del Paese. Nel frattempo, la Commissione messicana per l'aiuto ai rifugiati (Comar) ha ricevuto un record di 131.448 domande di rifugiati nel 2021.