Commozione in Messico dopo il femminicidio di un'ex reginetta di bellezza ad Aguascalientes

Non tutte le sepolture sono uguali. In alcuni, i morti sono sepolti e in altri i vivi sono sepolti un «poco». È il caso di Joceline Quintana, 19 anni, assassinata nella sua stessa casa di Aguascalientes, il 23 gennaio. Chi resta muore un po': la madre, il padre, gli amici perché un uomo del commercio di rimorchi l'ha uccisa.

Mercoledì scorso, davanti alla veglia della giovane donna, un vicino racconta come ha trovato il corpo. Intorno alle 10:30, notò che la casa di Joceline, situata in via 26 de noviembre, era aperta così si avvicinò. Quando è entrato, ha visto il corpo della donna sottosopra insanguinato, con segni di violenza e ferite multiple.

L'uomo ha dato avviso alle autorità e un'operazione è stata avviata all'istante. Tuttavia, Joceline aveva già perso la vita e il suo aggressore era fuggito.

L'ufficio del procuratore generale ha dichiarato che Joceline conosceva la persona che l'ha uccisa con un'arma affilata, con la quale ha causato diverse ferite e l'ha strangolata. «Non c'era una relazione romantica, ma c'era amicizia, la vittima sapeva chi fosse il suo aggressore, la famiglia e le vittime stavano raccogliendo somme di denaro per la festa di un santo patrono, che ha generato la discussione e la successiva morte della vittima», ha detto Jesús de Figueroa Ortega, capo del ufficio del pubblico ministero.

Joceline Quintana, 21 anni, è stata reginetta di bellezza lo scorso novembre





