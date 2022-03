Cofece ha multato AICM per quasi 849 milioni di pesos per pratiche monopolistiche

FOTO DE ARCHIVO. Vista de un avión Boeing 737-852 de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, México. Foto tomada el 10 de enero de 2018. REUTERS/Daniel Becerril

La Commissione federale per la concorrenza economica (Cofece) ha multato giovedì l'aeroporto internazionale di Città del Messico (AICM) per un importo di 848,8 milioni di pesos per essere caduto in pratiche monopolistiche.

In una dichiarazione, hanno spiegato che dopo un'indagine nel file DE-013-2018, è stato confermato che AICM ha rifiutato indebitamente di fornire il permesso alla società di trasporto terrestre UNE (UNE) che ha cercato di offrire un servizio di trasporto passeggeri da e per Puebla. Tuttavia, non avendo ottenuto l'approvazione delle autorità aeroportuali, sono stati stabiliti vantaggi esclusivi a favore di due titolari di permessi sulla stessa rotta, che li hanno isolati dalla concorrenza a scapito degli utenti.

L'organismo di regolamentazione ha osservato che non è la prima volta che l'AICM agisce in questo modo, ma che esiste già una storia di sanzioni per pratiche monopolistiche, quindi è già considerata un recidivo.

Al fine di verificare l'abolizione dei comportamenti anticoncorrenziali, Cofece può richiedere all'AICM, per un periodo di cinque anni e in qualsiasi momento, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi imposti.

Oltre al fatto che deve «garantire il servizio di accesso in aeroporto, sia per UNE, se sono ancora interessati e richiederlo nuovamente, sia per gli operatori economici che ottengono o hanno ottenuto un permesso rilasciato dalla Segreteria delle Infrastrutture, Comunicazioni e Trasporti», la dichiarazione legge.

Una volta notificata la decisione all'AICM, l'operatore economico ha il diritto di rivolgersi alla magistratura della Federazione per far rivedere le azioni della Commissione, attraverso un processo indiretto di amparo.





