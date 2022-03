Classici tra paraguaiani e brasiliani ed E è il «gruppo della morte»

Asunción, 25 Mar I duelli tra club brasiliani e paraguaiani si vedranno nella fase a gironi della Copa Libertadores 2022, dopo il sorteggio tenutosi questo venerdì a Luque, ma E è il «gruppo della morte» con due ex campioni, Boca e Corinthians; un Deportivo Cali sempre duro e un Always Ready gioca all'altitudine di La Peace. Palmeiras, l'attuale campione, era nel Gruppo A con l'ecuadoriano Emelec, il venezuelano Deportivo Táchira e l'esordiente boliviano Independiente Petrolero. Un altro gruppo che attira l'attenzione è il C visto che ci sono tre ex campioni del torneo: il Nacional uruguaiano, gli argentini Vélez e Estudiantes de La Plata e con loro ci sarà il brasiliano Red Bull Bragantino. Inoltre, ci saranno duelli come Atlético Mineiro e América MG, dal Brasile, nel Gruppo D; più quello degli storici rivali paraguaiani Cerro Porteño e Olimpia, entrambi nel Gruppo G, che trasferiranno la loro tanto attesa superclassica alla competizione continentale. Questa fase, in cui 32 squadre si affrontano, si giocherà tra il 5 aprile e il 26 maggio, come stabilito dalla Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol). La finale, prevista per il 29 ottobre, si svolgerà allo stadio Isidro Romero Carbo Monumental, nella città ecuadoriana di Guayaquil. GRUPPI - Gruppo A Palmeiras (Brasile) Emelec (Ecuador) Deportivo Tachira (Venezuela) Petrolero indipendente (Bolivia) - Gruppo B Athletico Paranaense (Brasile) Freedom Caracas (Venezuela) Il più forte (Bolivia) - Gruppo C National (Uruguay) Velez Sarsfield (Argentina) Red Bull Bragantino (Brasile) Studenti di La Plata (Argentina) - Gruppo D Atletico Mineiro (Brasile) Independente del Valle (Ecuador) Sport Tolima (Colombia) America MG (Brasile) - Gruppo E Boca Juniors (Argentina) Corinthians (Brasile) Cali (Colombia) Always Ready (Bolivia) - Gruppo F River Plate (Argentina) Colo-Colo (Cile) Alianza Lima (Perù) Fortaleza, Brasile - Gruppo G Penarol (Uruguay) Cerro Porteno (Paraguay) Colon, Argentina Olimpia (Paraguay) - Gruppo H Flamengo (Brasile) Università cattolica (Cile) Sporting Cristal (Perù) Workshop (Argentina).