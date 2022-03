Carlos Zambrano: «Sempre la stessa schifezza... sempre», dopo il controverso gol non riscosso in Perù-Uruguay per le qualificazioni del Qatar 2022

Perù vs Uruguay: peruviano Il difensore Carlos Zambrano si riferisce duramente alla controversia sul gol mancato in Perù contro Uruguay per le Qualificazioni del Qatar 2022 che è stato giocato allo stadio Centenario di Montevideo.

Il Perù ha perso 1-0 contro l'Uruguay e nei minuti di sconto (90+2) un cross di Miguel Trauco è diventato un tiro sopra il gol dell'Uruguay che ha trovato il portiere Sergio Rochet in vantaggio.

Nel suo tentativo di prendere la palla, Rochet ha fatto marcia indietro ed è entrato nella sua porta, ma dopo aver insaccato la palla ha reagito e ha allungato le mani per impedirle di attraversare la linea di porta.

L'azione del portiere dopo il tiro di Trauco ha dato l'impressione che la palla sia entrata in porta e significava il pareggio per il Perù. Tuttavia, l'arbitro brasiliano Anderson Daronco non ha decretato il gol e non lo ha rivisto nel VAR nonostante le affermazioni dei giocatori della nazionale peruviana.

Infine, la partita si è conclusa e l'Uruguay ha battuto il Perù 1-0 con un gol di charrua Giorgian De Arrascaeta. I calciatori peruviani sono andati in camerino visibilmente sconvolti e dopo le affermazioni infruttuose all'arbitro.

A quel tempo, il difensore peruviano Carlos Zambrano ha risposto alla domanda del giornalista sul campo e ha lanciato una dura condanna.

«Sempre la stessa schifezza, sempre», ha gridato Carlos Zambrano mentre si dirigeva negli spogliatoi in riferimento al gol non reclamato a favore del Perù nella sconfitta in Uruguay dai playoff.

In riferimento al controverso gioco della partita, il centrocampista Christian Cueva ha detto di essere un gol in una conferenza stampa.

«Sul gioco in porta, perché l'ho visto... L'ho visto. Non mi diranno altrimenti... L'ho visto dopo la partita. Ma parlarne è difficile, perché noi giocatori non abbiamo un sostegno da rivendicare. Gli arbitri cercano sempre di intimidire con uno giallo o rosso... è dura. E per quanto parliamo con tutto il rispetto del mondo, loro non ci ascoltano. Non so perché. Ci sentivamo a disagio con la situazione. Abbiamo visto il gioco, per noi è un gol. È difficile parlare degli arbitri, perché siamo sempre intimiditi dalla situazione quando cercano di farci tacere», ha detto il centrocampista Christian Cueva.

PARTITE DELL'ULTIMA DATA DEI PLAYOFF

Martedì 29 marzo

Perù contro Paraguay (Lima)

Ecuador contro Argentina (Guayaquil)

Bolivia vs Brasile (La Paz)

Cile vs Uruguay (Santiago)

Venezuela contro Colombia (Puerto Ordaz)

