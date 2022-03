Biden promette più gas all'UE per sfuggire al carburante russo

Bruxelles, 25 Mar Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso venerdì all'Unione europea che lavorerà per aumentare le esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dal suo paese e da altri «partner internazionali» nel breve e medio termine per aiutare il blocco comunitario a fuggire dal carburante russo. Il leader degli Stati Uniti e il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno messo in scena in un'apparizione indiscussa e una dichiarazione congiunta l'unità di entrambe le parti per garantire l'approvvigionamento energetico del club in risposta alla guerra iniziata dalla Russia in Ucraina. Biden, che ha visitato la capitale europea per due giorni per partecipare ai vertici Nato, G7 e Ue, ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di usare la politica energetica per «manipolare i suoi vicini» e «usare i profitti per finanziare la sua macchina da guerra». Così, il presidente degli Stati Uniti ha accolto con favore l'impegno dell'Unione europea a «ridurre rapidamente la sua dipendenza» dagli idrocarburi russi nonostante ciò avrà un «costo» per il club della comunità, assicurando nel contempo che Washington lavorerà con i suoi «partner internazionali» per garantire «almeno» 15 bcm (miliardi di metri cubi aggiuntivi) di GNL» per l'Europa nel 2022. L'Unione europea ha aumentato i suoi acquisti di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti per diversi anni, che l'anno scorso hanno raggiunto 22,2 miliardi di metri cubi, il che significa che entrambi i partner mirano ad aumentare le forniture di questo combustibile fossile del 67,5%. L'obiettivo, ha spiegato Biden, è raggiungere un livello di importazioni Usa di Gnl di 50 miliardi di metri cubi entro il 2030, cosa che a suo avviso «non è in conflitto» con gli obiettivi climatici ma «richiederà del tempo» a causa della necessità di costruire infrastrutture per scaricare le metaniere. Gli Stati Uniti e l'UE «lavoreranno per ridurre la loro dipendenza dal gas, periodo» e impiegheranno più impianti di generazione rinnovabile e investiranno in nuove tecnologie come l'idrogeno verde, ha affermato l'americano. «Questa guerra sarà un fallimento strategico per Putin», ha sottolineato, da parte sua, il capo dell'Esecutivo comunitario, che ha sottolineato che Bruxelles vuole «diversificare» la sua fornitura di gas attraverso fornitori globali che siano «amichevoli e affidabili». Il democristiano tedesco ha aggiunto che l'UE e gli Stati Uniti lavorano «per forgiare la pace e un futuro prospero e sostenibile». Dopo l'invasione russa dell'Ucraina un mese fa, l'Unione europea si è posta l'obiettivo «difficile, estremamente difficile, ma possibile» di ridurre quest'anno le sue importazioni di gas russo di due terzi, cioè circa 100 miliardi di metri cubi dei 155 che acquista a Mosca, che rappresentano circa il 40% dei 400 miliardi di metri cubi di gas consumati. annualmente da parte dell'UE. Il piano di Bruxelles per sostituire questo gas entro il 2022 prevede un aumento delle importazioni di GNL di 50 miliardi di metri cubi sia dagli Stati Uniti che dal Qatar, dall'Egitto o dalla Nigeria, e di altri 10 miliardi di metri cubi da gasdotti provenienti da Azerbaigian, Algeria e Norvegia, mentre 20 miliardi di metri cubi sarebbero sostituiti dal dispiegamento aggiuntivo di fonti di generazione eolica e solare, a a cui altri si aggiungerebbero 14 miliardi di metri cubi di risparmio energetico, ad esempio, abbassando il termostato delle case. Il resto sarebbe completato da tetti solari negli edifici, idrogeno verde o biometano, secondo il piano della Commissione, che mira a emanciparsi completamente dal gas russo entro il 2030 e che non menziona il 27% del petrolio e il 46% del carbone consumato dall'UE e che compra anche dalla Russia. L'UE, molto più dipendente dalle forniture russe, sta ancora discutendo di un embargo su gas, petrolio e carbone di Mosca, mentre gli Stati Uniti, un esportatore netto di energia, hanno già incluso il greggio nel suo quadro sanzionatorio. Nella stessa udienza, Biden e Von der Leyen hanno annunciato che Washington e Bruxelles hanno raggiunto un «accordo senza precedenti sulla protezione della privacy dei dati» per poter ritrasferire i dati personali tra i due blocchi, scambi che erano stati sospesi nel 2020 a seguito di un precedente accordo annullato dalla Corte di giustizia dell'UE. CAPO asa-jaf/gatto/ah (foto) (video) (audio) (Maggiori informazioni sull'Unione europea su euroefe.euractiv.es)