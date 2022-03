Biden «deluso» per non essere stato in grado di entrare in Ucraina per vedere la situazione

Varsavia, 25 Mar Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato questo venerdì «deluso» di non essere stato in grado di attraversare il confine con l"Ucraina dalla Polonia per valutare personalmente l"impatto della guerra su quel paese, assicurando che non gli era «permesso» farlo per motivi di sicurezza. «Sono qui in Polonia per guardare alla situazione umanitaria e, francamente, parte della mia delusione deriva dal fatto che non posso vederlo in prima persona come ho fatto altrove», ha detto Biden durante la sua visita nella città polacca di Rzeszów, vicino al confine ucraino. CAPO llb/vh