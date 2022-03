Ana Carrasco 3.0

Oscar Maya Belchi Madrid, 25 Mar Ana Carrasco è stata una pioniera come prima donna a vincere un campionato del mondo motociclistico. Ora, quattro anni dopo, torna in Moto3 e si reinventa fuori dai circuiti. La pilota murciana e il suo ambiente si sono trasferiti nel mondo digitale per aumentare le sue entrate. Monetizzare i suoi 402.000 follower sui social network e guidare il progetto Women's sports non-fungible token (NFT), le sue sfide quando si scende dalla moto. Questo mese, Carrasco ha rilasciato la sua collezione di NFT in modo che i suoi follower possano salvare digitalmente un ricordo del pilota e optare per vantaggi esclusivi. L'offerta consiste in una carta collezionabile con una foto storica di Ana e un'altra con la rappresentazione del suo casco; oltre a poter accedere a un incontro con lei o passare per vivere la sua carriera dalla scatola, tra gli altri vantaggi. Secondo il suo ambiente a EFE, nella prima settimana più della metà delle 50 azioni disponibili sono state già vendute in un'azione con la quale apre una nuova sezione della società «Dorsal 11", che ho creato per aiutare atleti come lei nel marketing e nella comunicazione. Il suo obiettivo a breve termine, con il marchio «Dorsal 11 Fanatics» è quello di stabilire un mercato per gli NFT sportivi femminili per guidare la crescita di questo settore tra i suoi coetanei di qualsiasi disciplina. «L'obiettivo è renderli facili da creare, in 3 clic, e avvicinare questa tecnologia ai nostri follower per facilitare l'interazione con loro», afferma Carrasco. «Sono sicuro che questa iniziativa ci aiuterà a portare lo sport femminile a un livello superiore, riuscendo a raggiungere un pubblico più endemico. Non solo nelle categorie femminili, dallo sport in generale», ha aggiunto. Un marketing del 21° secolo per continuare a crescere in un mondo digitale in cui il pilota ha sempre avuto fiducia. Inoltre, a lungo termine, guarda il metaverso. «Non vogliamo che rimanga in una semplice foto o in una foto cromata. Vogliamo fondere il mondo reale con quello digitale. Che in futuro grazie a questi NFT chiunque li acquisti potrà indossare il casco di Ana nel metaverso, ad esempio «, ha dichiarato Eliseo Escámez, co-fondatore e CEO di «Dorsal 11", a EFE. Il ritorno del pilota murciano l'ha fatta adattare a un'altra moto e a un'altra linea di business. In questo aspetto digitale, è stata la prima atleta spagnolo a entrare a far parte della società Horizm, uno strumento che valorizza le sue risorse digitali; conta follower, risorse e la aiuta a monetizzarle. Ogni post che Ana Carrasco pubblica su uno dei suoi social network, in cui ha 402.000 follower, commenti e interazioni viene misurato per stabilire il valore del marchio del pilota. Ciò che vale lo sport è decretato dal cronometro in pista, misurato digitalmente da Horizm, che ha i suoi clienti, tra gli altri, Real Madrid e Chelsea, rivali nei quarti di finale di Champions League. In Spagna, anche Real Sociedad e Ponferradina hanno i loro servizi. Una Ana Carrasco che alla fine del 2020 ha deciso di abbattere le barriere in un altro settore. Quella sugli e-sport. Dall'ottobre dello stesso anno, è stata consulente strategica del team «eSports» di UCAM. «Gli 'eSports' hanno molte somiglianze con il motociclismo, come fare affidamento sulla sponsorizzazione e competere attraverso le macchine. È uno sport che è principalmente con atleti maschi, e lì Ana ha una grande esperienza nel rompere le barriere «, ha affermato Pablo Rosique, direttore dello sport all'università. Diversi fronti e tutti nel mondo digitale per espandere il proprio settore di attività e rendere il loro ritorno al campionato del mondo di motociclismo un'avventura di successo in moto e fuori dalla moto. CAPO 1011880 bombe