13 milioni di persone in Ucraina non possono sfuggire alle zone di conflitto

Ginevra, 25 Mar Circa tredici milioni di persone in Ucraina sono intrappolate nelle aree colpite dalle ostilità e non possono fuggire a causa, tra le altre cose, della distruzione di strade e altre strade, ha dichiarato oggi l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Queste persone «non possono andarsene a causa della distruzione di strade, blocchi o per la mancanza di informazioni su dove andare per trovare sicurezza e aiuto», ha spiegato la rappresentante dell'UNHCR in Ucraina, Karolina Lindholm, in una videoconferenza da Leopoli.