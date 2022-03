1-1. El Salvador saluta il Qatar con il pareggio in trasferta in Giamaica

San Salvador, 24 Mar La squadra di El Salvador ha salutato questo giovedì ogni possibilità di raggiungere la Coppa del Mondo del Qatar 2022 pareggiando con la Giamaica 1-1 a Kingston, alla dodicesima data della fase finale delle qualificazioni Concacaf. Fino a prima di questa partita, la Selecta aveva la timida speranza di continuare a lottare fino alla fine per il quarto posto, che porta a un ripescaggio. I salvadoregni avevano bisogno di vincere le ultime tre partite e per Panama e Costa Rica subire una debacle per perdere le rispettive partite. La Selecta era in vantaggio al 21° minuto per mezzo del suo centrale appuntito Eriq Zavaleta, che ha superato i difensori locali per un calcio d'angolo. La gente del posto era partita dal primo minuto per fare pressione sui salvadoregni, che hanno impiegato più di un quarto d'ora per guardare il gol dei Reggae Boys. La squadra guidata da Paul Hall ha scommesso sulla ricerca di passaggi nello spazio per cercare di sfruttare la loro velocità e il vantaggio fisico, principalmente sulla fascia destra. El Salvador ha cercato di livellare la partita con un gioco di tocco corto, a partire dal gol di Mario González, che alla fine è diventato la figura degli ospiti. La partenza del montone salvadoregno Nelson Bonilla, a causa di un infortunio, ha segnato la caduta del tocco salvadoregno, che non è riuscito a mettere sotto controllo il portiere locale per il resto della partita. Il secondo tempo è stato completamente dominato dai giamaicani con incursioni sulla fascia destra che hanno generato un costante pericolo goal e che alla fine hanno dato i suoi frutti al 72° minuto, quando Andre Gray, dell'inglese Queens Park Rangers, ha messo la parità. Il dominio dei Caraibi non è stato interrotto fino alla fine della partita, che si è conclusa con la squadra salvadoregna che cercava di generare pericolo negli ultimi secondi attraverso le loro ultime modifiche, ma senza alcun risultato. El Salvador è arrivato al sesto posto con 10 numeri interi e la Giamaica al settimo posto con 8 punti, entrambi eliminati. La squadra guidata dall'ex giocatore della Coppa del Mondo Hugo Pérez ospiterà il Costa Rica domenica allo stadio Cuscatlan, a San Salvador, mentre la Giamaica visiterà il Canada. - Scheda tecnica: 1. El Salvador: Mario Gonzalez; Eriq Zavaleta, Bryan Tamacas, Alexander Larin, Roberto Dominguez; Narciso Orellana, Darwin Ceren, Eric Calvillo, Ronald Rodriguez; Jairo Enriquez e Nelson Bonilla (m.33, Styven Vasquez). Allenatore: Hugo Perez. 1. Giamaica: Andre Blake; Damion Lowe, Adrian Mariappa, Richard King; Devon Williams, Javain Brown, Leon Bailey, Ravel Morrison, Greg Leigh; Andre Gray e Daniel Green. Allenatore: Paul Hall. Gol: 0-1, m.21: Eriq Zavaleta. 1-1, m.72: Andre Gray. Arbitro: Il messicano Fernando Hernandez Gomez. Ha mostrato cartone giallo ai giamaicani Richard King e Damion Lowe, e anche ai salvadoregni Darwin Cerén, Jairo Enríquez e Miguel Lemus. Incidenti: Partita della dodicesima giornata della finale ottagonale delle qualificazioni Concacaf per la Coppa del Mondo del Qatar giocata all'Independence Park, a Kingston. CAPO hs/laa/msp