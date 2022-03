1-0. L'Uruguay è ora a Qatar

Santiago Carbone Montevideo, 24 marzo L'Uruguay si è qualificato per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar questo giovedì dopo aver battuto il Perù 1-0 e il Cile non è riuscito ad aggiungere tre a tre contro il Brasile. Un gol solitario di Giorgian de Arrascaeta ha colpito la squadra guidata da Diego Alonso aggiungendo la terza vittoria consecutiva e chiudendo a pieno ritmo le qualificazioni sudamericane. Con la classificazione a portata di mano, la giornata è stata ideale per diventare una festa a cui, ovviamente, migliaia di persone volevano far parte. Il traffico in bottiglia e gli innumerevoli tifosi che camminavano verso lo stadio ne erano un segno. Inoltre, le numerose bancarelle che vendono bandiere e quelle di coloro che si sono offerti di dipingere i volti dei tifosi. Più tardi, già all'interno del Centenario, con le luci dei loro cellulari accese e il canto costante, i tifosi lo hanno accolto in una partita in cui l'Uruguay è uscito determinato a dominare, ma in cui ha dovuto soffrire. Con Ronald Araujo e Mathías Olivera in vantaggio sul campo, l'undici di Diego Alonso ha trasformato il suo attacco contro le band e ha avuto una delle sue figure in De Arrascaeta. Nonostante ciò, quello che si è distinto di più nei primi minuti è stato il portiere Sergio Rochet, che con due coperture impressionanti ha impedito al Perù di colpire presto. Mentre erano in campo hanno cambiato attacco dopo attacco, in tribuna i 2.500 tifosi in visita non hanno smesso di cantare, allungando così la festa che era iniziata il giorno prima alla periferia dell'albergo dove si trovavano i loro giocatori. Con Renato Tapia come figura e con Gianluca Lapadula che complica costantemente la difesa uruguaiana, il Perù ha giocato tranquillamente per un primo tempo che sembrava finire alla pari. Tuttavia, De Arrascaeta aveva altri piani e li ha portati alla luce quando mancavano meno di cinque minuti alla fine e gli uruguaiani hanno celebrato la parziale vittoria del Brasile sul Cile sul podio. All'interno dell'area, il numero 10 ha catturato il rimbalzo di un tiro di Luis Suarez che si è schiantato sul palo e ha lasciato il portiere Pedro Gallese senza opzioni con un tiro potente. L'Uruguay ha girato 1-0 e lì ha fatto il primo passo verso la Coppa del Mondo, il quarto a cui andrà di fila. All'inizio del secondo tempo, mentre entrambi gli allenatori inviavano cambi in campo, Federico Valverde ha scosso la porta avversaria con un tiro in palo e Christian Cueva ha avvicinato il Perù con una punizione diretta che è passata vicino. Queste sono state le due giocate più pericolose del secondo 45 minuti, forse le ultime giocate ufficialmente al Centennial dai tre idoli della parzialità celeste: Diego Godín, Luis Suarez ed Edinson Cavani. A 95 minuti, l'arbitro ha segnato la fine della partita e la musica è stata aggiunta di nuovo a una festa di luci in cui hanno vibrato quasi 60.000 persone e sono iniziati i festeggiamenti che promettono di durare per molte ore. L'aereo è sulla pista, l'Uruguay è già saltato e si è messo la cintura. La Celeste sta andando in Qatar. - Scheda tecnica: 1. Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araujo, Diego Godin, Jose Maria Gimenez, Mathias Olivera; Facundo Pellistri (m 83, Damian Suarez), Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta (m 83, Maximilian Gomez); Luis Suarez (m 75, Lucas Torreira) e Darwin Númez Infanzia (m 65, Edinson Cavani). Allenatore: Diego Alonso. 0. Perù: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña (46, Edison Flores), Renato Tapia, Yosimar Yotún (m 60, Christofer Gonzales); André Carrillo (m 63, Santiago Ormeno), Gianluca Lapadula (m 75, Alex Valera) e Christian Cueva (m 63, Santiago Ormeno), Gianluca Lapadula (m 75, Alex Valera) e Christian Cueva (m 63) 75, Horacio Calcaterra). Allenatore: Ricardo Gareca. Gol: 1-0: m.41, Giorgian de Arrascaeta. Arbitro: Il brasiliano Anderson Daronco ammonisce Facundo Pellistri. Incidenti: Partita corrispondente alla penultima giornata delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, disputata allo stadio Centenario, a Montevideo. CAPO scr/cav (foto)