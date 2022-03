Un totale di 92,82 milioni di messicani potranno partecipare alla consultazione

Città del Messico, 23 Mar L'Istituto Nazionale Elettorale (INE) del Messico ha dichiarato all'unanimità mercoledì le liste elettorali e la lista nominale degli elettori da utilizzare nel processo di consultazione per la revoca del mandato presidenziale, che si terrà il 10 aprile, che sarà 92.823.216 milioni di cittadini. In una sessione speciale, il presidente dell'INE, Lorenzo Córdova, ha affermato che dichiarare entrambi i documenti validi e definitivi «conferma che l'INE sta garantendo l'universalità del suffragio». Ha sottolineato che ogni cittadino iscritto nella lista nominale e che ha la sua credenziale valida «potrà partecipare il 10 aprile per emettere liberamente il suo parere sulla revoca del mandato del presidente della repubblica e che avrà una scheda elettorale che lo aspetterà e lo aspetterà alle votazioni. centro che gli corrisponde». Ha ricordato che il numero totale di cittadini iscritti nella lista nominale degli elettori «siamo noi che potremo votare il 10 aprile ed è la base per calcolare il 40% che l'articolo 35 della Costituzione stabilisce in percentuale in modo che i risultati di quell'esercizio siano vincolanti», ha detto. Córdova ha ritenuto che i progressi che il Messico ha fatto nel settore della registrazione «ci permettono di contrastare la differenza diametrale tra la registrazione degli elettori che abbiamo oggi e quella utilizzata nell'era del Messico predemocratico». Ha detto che le storie di persone che «hanno votato più di una volta, persone che sono state escluse dal registro per impedire loro di votare o defunti che votavano» sono fenomeni che, grazie al robusto sistema elettorale che fa delle liste elettorali e della lista nominale il loro asse, «sono rimaste nel passato e sono stati sradicati dall'organizzazione delle elezioni in Messico». Inoltre, ha ricordato che, al fine di facilitare la partecipazione dei cittadini al processo di revoca, il Consiglio Generale dell'INE ha approvato che le credenziali che hanno perso la loro validità il 1° gennaio 2022 «possono essere utilizzate in tali processi, come nelle elezioni locali di quest'anno». Mercoledì scorso, l'INE ha informato che la Commissione reclami e reclami dell'agenzia ha emesso una misura preventiva contro il presidente Andrés Manuel López Obrador per la diffusione della propaganda governativa durante un periodo proibito, nonché la promozione del processo di consultazione per la revoca del mandato dei cittadini. Nelle ultime settimane, López Obrador ha criticato l'INE, che ha accusato di non voler promuovere la consultazione per revocare il mandato. La consultazione, derivante dalla legge federale sulla revoca del mandato emanata a settembre, provoca polemiche perché lo stesso presidente messicano la sta promuovendo, quindi l'opposizione lo ha accusato di «una campagna permanente» per mobilitare i suoi ranghi. CAPO jmrg/cpy (foto)