«Sono rabbiosi»: Fernández Noroña ha risposto a Claudio X. González

Gerardo Fernández Noroña, il controverso deputato federale del partito laburista (PT), ha risposto a un tweet contro la Quarta Trasformazione che ha pubblicato Claudio X. González Guajardo, fondatore dell'organizzazione Yes for Mexico.

Attraverso il suo account ufficiale, il petista ha sostenuto che il settore dell'opposizione è «rabbioso» a causa del modo in cui il movimento è stato istituito all'interno della società messicana, che, dal suo punto di vista, è una rivoluzione senza violenza.

«Se te ne rendi conto, è per questo che sei così arrabbiato contro il nostro movimento, contro questa rivoluzione non violenta che è il quarto trimestre. Abur @ClaudioXGG», ha scritto questo giovedì 24 marzo.

Il petista ha risposto a uno di Claudio X. s tweet (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Ed è che è quotidiano per l'uomo d'affari messicano condividere citazioni da colonne di opinione o dichiarazioni di personaggi che hanno mostrato una posizione contro il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), in questa occasione ha condiviso quelle dell'accademico Macario Schettino.

Nel testo a cui ha fatto riferimento González Guajardo, l'editorialista ha anche scritto, nel suo segmento per El Financier, la sua prospettiva sull'attuale amministrazione federale e ha assicurato che un futuro poco promettente attende il Paese, a causa delle decisioni che il presidente messicano ha preso sui temi dell'energia o politica che ha descritto come il preludio alle crisi sociali, economiche e politiche, ponendo fine all'attuale periodo di sei anni.

Claudio X. González e Gustavo Hoyos hanno fondato Yes for Mexico, un'organizzazione contro il governo AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Tuttavia, non è la prima volta che il politico appartenente alla 4T risponde a un messaggio dell'uomo d'affari, visto che mesi fa lo ha fatto anche per chiarire che nel 2024 ci sarà una «continuazione del progetto di trasformazione» nell'esecutivo federale.

«Li vinceremo ancora», sono state le parole che più hanno inquadrato la risposta di quel giorno, quando il legislatore ha nuovamente sottolineato che cosa dà più fastidio è che la Quarta Trasformazione è una «rivoluzione senza violenza».

Gerardo Fernández Noroña è stato un critico costante delle azioni di Claudio X. González (Foto: Camera dei Deputati)

La posizione del petista era dovuta al fatto che X. González ha scritto nel settembre 2021 che il Messico sta attraversando diversi conflitti che «ci colpiscono gravemente»; tuttavia, l'uomo d'affari ha assicurato che tale situazione non sarà duratura, poiché i cittadini troveranno un percorso verso un governo diverso da quelli del National Regeneration Movement (Morena).

Confidava persino che entro il 2024 inizierà una «era post-4Q»; tuttavia, ha chiesto il sostegno di tutte le persone per «fare» la loro parte e raggiungere il tanto atteso compito, cioè che l'opposizione torni alla presidenza presidenziale.

«Il Messico può fare più di Morena e del quarto. Ciò che stiamo vivendo ci colpisce gravemente, ma non ci metterà fine. Il Messico troverà, nell'era post-4t - che confido inizierà nel '24 - la strada per un Messico vincente per tutti. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte», ha scritto sui suoi social.

E vale la pena notare che il gruppo Sì per il Messico è stato caratterizzato come un blocco che si oppone a tutte le azioni intraprese dall'amministrazione federale, guidata dal presidente Andrés Manuel López Obrador, che sono stati definiti «messia». in molti è per questo che hanno insistito sul fatto che la Revoca del Mandato è solo un esercizio per «soddisfare l'ego» di Tabasqueño.

