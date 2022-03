Scaloni conferma che Messi è «disponibile» per giocare in Venezuela

Buenos Aires, 24 Mar L"allenatore dell"Argentina Lionel Scaloni ha confermato giovedì che Lionel Messi, che ha recentemente attraversato un processo influenzale, è «disponibile» per la partita di questo venerdì contro il Venezuela, come parte delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo del Qatar. «Leo sta bene, si è allenato normalmente e dopo il processo influenzale è disponibile a giocare e speriamo che abbia una buona partita», ha detto l'allenatore argentino in conferenza stampa. L'allenatore dell'Albiceleste ha anche fatto riferimento alla traumatica eliminazione del Paris Saint-Germain contro il Real Madrid in Champions League, situazione che, a suo avviso, «non influisce» sulla stella del rosario, che da un anno e mezzo è «a suo agio» in nazionale. «Penso che la situazione non lo riguardi. Sta bene, ogni volta che viene qui lo dimostra. Sicuramente (quella del Venezuela) sarà l'ultima partita che possiamo giocare qui e speriamo che possa dire addio all'Argentina nel migliore dei modi, sperando che il futuro sia ancora migliore», ha detto Scaloni. Per quanto riguarda la partita di domani, l'allenatore argentino non ha avanzato il suo undici titolare, in attesa di controllare lo stato di Ángel di María e Ángel Correa nella sessione di allenamento di questo pomeriggio a Ezeiza. Chi giocherà in partita sarà Franco Armani, portiere del River Plate, che proteggerà il gol di casa per sostituire Emiliano Martinez, uno dei giocatori sanzionati dalla FIFA insieme a Cristian Romero, Giovani Lo Celso ed Emiliano Buendía. Un'altra vittima per queste date è l'attaccante Lautaro Martínez, il miglior artigliere dell'era Scaloni, risultato positivo al covid pochi giorni fa e si è unito alle assenze di Lisandro Martínez, Alejandro «Papu» Gómez e Marcos Acuña a causa di un infortunio. «Per quanto riguarda i gol, la squadra sta andando bene. Sappiamo che abbiamo diverse opzioni, alcune sono più estreme degli attaccanti, altre sono attaccanti, ma non è qualcosa che ci preoccupa», ha detto l'allenatore argentino in relazione al sostituto di Lautaro Martínez. «Nella riga delle ultime chiamate, la verità è che non stiamo avendo fortuna sia con gli infortuni che con le sanzioni e non possiamo fare la lista come vorremmo, ma i ragazzi rispondono sempre e chi gioca lo farà nel migliore dei modi», ha aggiunto l'allenatore, che approfitterà della situazione per testare diversi giocatori. Nei due giorni precedenti, l'Argentina ha battuto il Cile 1-2 e la Colombia 1-0 senza Messi, assente per riprendersi dal coronavirus. Dopo la partita contro il Venezuela, Albiceleste giocherà in Ecuador martedì prossimo. Quindi dovrà giocare una partita in sospeso contro il Brasile dalla sesta giornata. Anche con una partita in meno, Canarinha guida le qualificazioni sudamericane con 39 punti, seguita dall'Argentina con 35. Poi ci sono Ecuador (25) e Uruguay (22) nella zona di qualificazione diretta, Perù (21), che giocherebbe un ripescaggio, e dietro ci sono Cile (19), Colombia (17), Bolivia (15), Paraguay (13) e Venezuela (10) Durante la conferenza stampa, Scaloni è stato anche chiesto del sorteggio per la Coppa del Mondo, che si svolgerà il 1 aprile. «Che ci passino direttamente al secondo turno, questo è il desiderio», ha detto ridendo l'allenatore del Santa Fe, aggiungendo che qualsiasi squadra che gioca sarà «difficile», visto che il calcio oggi «è molto uniforme».