Sánchez chiederà alla NATO e all'UE di rafforzare la loro unità in risposta a Putin

Madrid, 24 Mar Il capo del governo, Pedro Sánchez, si recherà a Bruxelles questo giovedì per partecipare ai vertici della NATO e dell"Unione europea a cui parteciperanno il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dove chiederà che entrambi rafforzino la loro unità come migliore risposta a Vladimir Putin. Il vertice europeo era in programma da tempo, ma di fronte alla guerra in Ucraina, è stata convocata per lo stesso giorno una riunione straordinaria dell'Alleanza Atlantica. Biden vi parteciperà, quindi parteciperà a una riunione del G7 e in seguito sarà presente all'inizio del vertice della comunità. Tutto questo con l'obiettivo di dimostrare unità davanti a Putin, un'unità che il governo spagnolo sottolinea deve emergere ancora più rafforzata dagli incontri previsti a Bruxelles. Nella prima, la NATO (in cui il presidente ucraino Volodymir Zelensky interverrà in videoconferenza) Sanchez, secondo fonti governative, formulerà proposte specifiche e ratificherà l'impegno «incrollabile» della Spagna nei confronti dell'Alleanza. Soprattutto perché Madrid ospiterà alla fine di giugno il prossimo vertice ordinario della NATO, in cui verrà approvato un nuovo concetto strategico dell'organizzazione. Non si prevede che ci sarà un incontro tra Sánchez e Biden al di là del fatto che coincideranno nell'incontro e del ruolo speciale svolto dal capo del governo nell'ospitare quel prossimo vertice. Nel suo intervento, il Presidente del governo ribadirà la sua disponibilità ad aprire il dibattito nella società Spagnola e con le varie forze politiche al fine di aumentare la spesa per la difesa. L'intenzione è quella di passare gradualmente verso il 2% del PIL nella spesa per la difesa, come proposto al vertice NATO in Galles, anche se per ora il governo dovrebbe raggiungere 1,22 o 1,24 entro il 2024. Come intende proporre al vertice di Madrid, Sánchez attirerà l'attenzione sulla necessità di rafforzare non solo il fianco orientale di fronte alla minaccia della Russia, ma anche il fianco meridionale della NATO, soprattutto per prestare attenzione al Sahel e dove la presenza russa sta crescendo. L'appello a rafforzare l'unità sarà presente anche nel discorso di Sanchez al successivo vertice dell'Unione europea, che nel suo primo giorno sarà dedicato principalmente all'analisi di vari aspetti della guerra in Ucraina. Non sarà fino al giorno successivo, venerdì, che i leader europei affronteranno quella che è considerata la questione principale del Consiglio, l'adozione di misure per cercare di contenere il costo dell'energia. A questo dibattito, fonti governative dicono che Sánchez si convincerà che ci sarà un accordo che consentirà di risolvere gli alti prezzi dell'elettricità e difenderà le sue proposte per questo, ma senza considerare la possibilità di sollevare un veto alle decisioni del vertice.