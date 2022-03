Sanchez chiede alla Cina di svolgere un ruolo «costruttivo» nella guerra ucraina

Bruxelles, 24 Mar Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, questo giovedì ha invitato la Cina a svolgere un ruolo «costruttivo» nella risoluzione della guerra ucraina, che segna un mese dall'invasione russa. Sanchez ha lanciato quell'appello alla Cina in dichiarazioni al suo arrivo al vertice straordinario della NATO che analizza la risposta che gli alleati devono continuare a dare all'invasione russa dell'Ucraina. L'atteggiamento della Cina nei confronti del conflitto è una delle questioni che i leader alleati, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, discuteranno al vertice. Di fronte a questo, il capo dell'esecutivo spagnolo ha assicurato che la Spagna difenderà ogni volta che questo paese avrà un atteggiamento costruttivo per cercare una soluzione. Sánchez ha trasferito la solidarietà della Spagna all'Ucraina un mese dopo l'inizio della «guerra illegale, ingiusta e assolutamente ingiustificata di Vladimir Putin». Il vertice di giovedì ha affermato che servirà a rafforzare la risposta alla guerra e in quel contesto ha elencato una serie di aspetti che considera fondamentali. La prima di queste è la richiesta che Putin fermi l'invasione, ritiri le sue truppe dall'Ucraina e torni ai confini internazionalmente riconosciuti della Federazione Russa. «Purtroppo questo non sta accadendo e questo significa morti, bombardamenti, feriti e il fatto che ci sono più di 3,5 milioni di rifugiati e più di 2 milioni di sfollati all'interno dell'Ucraina», ha aggiunto. Dopo aver insistito sulla necessità di continuare a essere solidali con l'Ucraina, sia la NATO che l'UE, così come i vari Stati, ha sostenuto di analizzare come aumentare le capacità di deterrenza e come finanziarle. Ha aggiunto come preparare gli aiuti ai Paesi che ricevono flussi di rifugiati e che hanno gravemente indebolito le strutture istituzionali, come la Moldavia, che con una popolazione di 2,6 milioni di abitanti sta ricevendo circa 360.000 cittadini ucraini. Sánchez ha ricordato che la Spagna sta già aiutando la Moldavia ospitando alcuni dei rifugiati che inizialmente si sono trasferiti lì.