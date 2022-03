Resti umani e un motore sono stati trovati al posto dell'incidente aereo, secondo un media cinese

Pechino (Cina), 24 Mar I soccorritori nell'area della regione del Guangxi, nella Cina meridionale, dove un Boeing 737-800 si è schiantato lunedì con 132 persone a bordo, hanno trovato resti umani e, presumibilmente, un motore dell'aereo nelle ultime ore, ha riferito oggi la rete statale CGTN. Per il momento, i servizi di soccorso hanno coperto un'area di circa 46.000 metri quadrati durante i lavori di ricerca e soccorso e non sono stati trovati segni di sopravvissuti. La scoperta del motore si aggiunge alla posizione mercoledì di una delle scatole nere del dispositivo, in particolare quella che registra le voci nella cabina di pilotaggio, che è stata inviata a Pechino per un'ispezione esperta. «Una prima ispezione mostra che l'esterno del ricevitore è gravemente danneggiato. Anche l'unità di memoria ha subito alcuni danni, ma è rimasta intatta», ha detto ieri sera il capo della sicurezza dell'Amministrazione cinese dell'aviazione civile (CACC), Zhu Tao. Il download e l'analisi dei dati registrati nella scatola nera «richiederà tempo», ha avvertito Zhao, che ha inoltre affermato che il dispositivo «fornirà informazioni importanti sulla causa dell'incidente». «I controllori del traffico aereo hanno cercato di contattare l'equipaggio in numerose occasioni, ma non hanno ricevuto risposta», ha detto Zhu, aggiungendo che le autorità «non hanno ancora una chiara idea di cosa sia successo» e che «vari fattori come il tempo, il controllo del traffico aereo e la manutenzione sono oggetto di indagine approfondita, progettazione e fabbricazione della nave». Secondo il portale di tracciamento dei voli FlightRadar24, l'aereo, operato dalla compagnia aerea China Eastern, è sceso di quasi 8.000 metri in meno di tre minuti, per ragioni ancora sconosciute, prima di schiantarsi contro una remota area montuosa, la cui orografia ha reso difficili i lavori di soccorso. Anche le condizioni meteorologiche hanno ostacolato la ricerca, al punto che mercoledì ha dovuto essere temporaneamente sospesa a causa della pioggia e del «rischio di piccole frane», secondo la televisione di stato CCTV. Il passare del tempo e la violenza dell'impatto dell'aereo - che, secondo alcuni testimoni, è caduto dal cielo «precipitando» - fanno crollare le speranze di trovare sopravvissuti. La compagnia aerea è riuscita a contattare i parenti delle 123 persone a bordo nelle ore successive all'incidente e, secondo i media locali, molti di loro si sono recati nella città di Wuzhou, vicino al luogo dell'impatto, mentre la ricerca continua.