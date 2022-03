Qual è il piano finale di Putin: viaggio al pensiero del suo mentore intellettuale

Quando Vladimir Putin ha esposto al mondo la sua idea che l'Ucraina non esistesse come paese sovrano e che fosse una costruzione appartenuta alla Russia, molti che conoscevano i labirinti nella sua testa sapevano che dietro questi concetti c'era un mentore, un guru, che li aveva disegnati con sé. Qualcuno che gli aveva dato la narrazione esatta che poteva fungere da scusa per invadere il paese vicino democratico e sempre più indipendente di Mosca e più vicino all'Europa.

Quel guru non è altro che Aleksandr Dugin, un intellettuale, un « profeta fascista » come lo chiama David Von Drehle nella sua rubrica del Washington Post questo giovedì. «L'analisi viene direttamente dalle opere di un profeta fascista del più alto impero russo di nome Aleksandr Dugin», ha scritto l'editorialista del giornale della capitale nordamericana.

«L' influenza intellettuale di Dugin sul leader russo è ben nota agli stretti studiosi del periodo post-sovietico , tra i quali a volte si riferisce al sessantenne Dugin come 'il cervello di Putin'. Il suo lavoro è anche familiare alla «nuova destra» europea, di cui Dugin è stato una figura di spicco per quasi tre decenni, e all'alt-right americano. Infatti, l'ex moglie del leader nazionalista bianco Richard Spencer, di origine russa, Nina Kouprianova, ha tradotto parte del lavoro di Dugin in inglese», spiega Von Drehle.

L'editorialista americano spiega inoltre che l'influenza di Dugin sulle decisioni del Cremlino non è nuova. L'intellettuale preferito di Putin ha influenzato le politiche di Mosca negli ultimi 20 anni. È lui che ha creato le narrazioni necessarie affinché il capo di Stato russo potesse solidificarsi al potere e, soprattutto, colpire le democrazie occidentali con nuove idee, sia di sinistra che di destra, indistintamente.

«Prodotto del tardo decadimento sovietico, Dugin appartiene alla lunga e triste stirpe di teorici politici che inventano un passato forte e glorioso — infuso di misticismo e obbediente all'autorità — per spiegare un presente fallito», dice l'autore che paragona il monaco nero russo con altri intellettuali che ha dedicato la sua voce nel dichiarare che « il futuro sta nel reclamare quel passato dal presente liberale, commerciale e cosmopolita (spesso rappresentato dal popolo ebraico)». È così che elenca Julius Evola, il monaco pazzo del fascismo italiano; Charles Maurras, il reazionario nazionalista francese; Charles Coughlin, il conduttore radiofonico americano; e persino «l'autore di un libro tedesco chiamato Mein Kampf».

«Dugin racconta essenzialmente la stessa storia da un punto di vista russo», afferma Von Drehle. «Prima che la modernità rovinasse tutto, un popolo russo spiritualmente motivato promise di unire l'Europa e l'Asia in un grande impero, governato correttamente da russi etnici. Sfortunatamente, un impero in competizione basato sul mare di individualisti corrotti e affamati di denaro, guidati da Stati Uniti e Gran Bretagna, ha sventato il destino della Russia e ha affondato «Eurasia», il suo termine per il futuro impero russo», ha sottolineato l'editorialista del Washington Post.

Un libro da lui autore, pubblicato nel 1997, ha inaugurato questa nuova era che ha affascinato il piano geopolitico di Putin. Porta il titolo pomposo: «I fondamenti della geopolitica: il futuro geopolitico della Russia». In esso, Dugin struttura l'intero piano che ha in testa e che ha trasferito l'uomo che lo ascolta al Cremlino. « Gli agenti russi dovrebbero favorire le divisioni razziali, religiose e sezionali all'interno degli Stati Uniti, promuovendo al contempo le fazioni isolazioniste di quel paese. (Ti sembra?) In Gran Bretagna, lo sforzo delle operazioni psicologiche dovrebbe concentrarsi sull'aggravamento dei disaccordi storici con l'Europa continentale e i movimenti separatisti in Scozia, Galles e Irlanda. L'Europa occidentale, nel frattempo, dovrebbe essere attratta dalla Russia dall'attrattiva delle risorse naturali: petrolio, gas e cibo. La NATO crollerebbe dall'interno ».

« Putin ha seguito quel consiglio alla lettera , e deve aver sentito che le cose stavano andando bene quando ha visto i rivoltosi rompere le finestre nelle sale del Congresso degli Stati Uniti, la Brexit della Gran Bretagna dall'Unione europea e la crescente dipendenza della Germania dal gas naturale russo. Mentre l'indebolimento dell'Occidente sta andando così bene, Putin si è rivolto alle pagine del testo di Dugin in cui affermava: «L'Ucraina come Stato indipendente con certe ambizioni territoriali rappresenta un enorme pericolo per l'intera Eurasia» e «senza risolvere il problema ucraino, non ha generalmente senso parlando di politica continentale'», ha sottolineato Von Drehle.

L'editorialista di spicco si chiede anche cosa potrebbe continuare nel master plan di Putin - e di Dugin - una volta che fosse riuscito ad annettere l'Ucraina e a spostarla lontano dall'Europa. «Dugin immagina una graduale divisione dell'Europa in aree di influenza tedesca e russa, con la Russia fortemente al comando grazie alla sua eventuale padronanza del fabbisogno di risorse della Germania. Mentre la Gran Bretagna si sgretola e la Russia raccoglie i pezzi, l'impero eurasiatico si diffonderà finalmente, secondo le parole di Dugin, «da Dublino a Vladisvostok. '»

«Importante quanto i leader occidentali che prendono sul serio la megalomania mistica di Dugin, è altrettanto urgente per Xi Jinping. Xi e Putin hanno annunciato il mese scorso un'alleanza per ridurre (l'influenza) degli Stati Uniti. Ma secondo Dugin, anche la Cina deve cadere. Le ambizioni della Russia in Asia richiederanno «la disintegrazione territoriale, la divisione e la divisione politica e amministrativa dello stato [cinese] «, scrive Dugin. Il partner naturale della Russia in Estremo Oriente, secondo Dugin, è il Giappone », ha pubblicato The Post.

Infine, dice: «In un certo senso, il libro di 600 pagine di Dugin può essere ridotto a un'idea: l'alleanza sbagliata ha vinto la seconda guerra mondiale. Se Hitler non avesse invaso la Russia, la Gran Bretagna avrebbe potuto essere distratta. Gli Stati Uniti sarebbero rimasti a casa, isolazionisti e divisi, e il Giappone avrebbe governato l'antica Cina come partner junior della Russia». E conclude su questo piano: «Il fascismo dall'Irlanda al Pacifico. Deluso? Lo spero. Ma le illusioni diventano importanti quando sono abbracciate dai tiranni ».

