Perù vs Uruguay: la rivendita dei biglietti sale a $1.200 prima della partita di playoff

Montevideo è stata invasa da una vera marea bianco-rossa di oltre tremila tifosi che hanno fatto di tutto per poter accompagnare il Nazionale peruviana nell'importantissima partita contro l'Uruguay, oggi al Centenario stadio.

Tuttavia, ci sono molti che hanno viaggiato per l'avventura, con pochi dollari in tasca, ma senza l'ingresso tanto atteso che permette loro di essere sugli spalti dello stadio dove oggi dalle 18:30 ( Ora peruviana) si terrà la partita per la 17a data delle qualificazioni del Qatar.

Il prezzo dei biglietti per i tifosi bicolori era di 300 dollari, ma nell'aspettativa dei peruviani di averne uno, i rivenditori stanno approfittando del momento per offrire biglietti da 600 a 1200 dollari, rendendo impossibile per molti pagare.

È il caso dell'iconico fan israeliano, che si è recato a Montevideo dopo aver venduto alcune cose e aver preso un prestito, così nella città uruguaiana vende maschere per pagare le sue spese in terre straniere e pagare il suo albergo.

Tuttavia, sta aspettando che qualcuno gli «doni» un biglietto per poter tifare per la nazionale peruviana dagli spalti del Centenario, altrimenti rimarrà all'aperto con molti altri tifosi che organizzeranno anche la festa bicolore.

HA ANNULLATO IL MATRIMONIO E L'HANNO FINITO

Questo duello ci lascia anche storie di fan che sono disposti a persino l'inimmaginabile per perdere qualsiasi partita della «squadra di tutti» e questo è il caso di un giovane fan che ha annullato il suo matrimonio e ha venduto l'anello di fidanzamento che stava per regalare alla sua ragazza per comprare i suoi biglietti e il suo biglietto per il Perù - Uruguay.

«Il biglietto per la partita costa 300 dollari, più l'hotel e il biglietto. Il mese prossimo stavo per sposarmi, avevo già comprato l'anello e la mia ragazza l'ha scoperto», ha detto il fan alle telecamere di América TV.

«Ho detto alla mia ragazza che è meglio rimandare il matrimonio, che avevo un lavoro in miniera e oggi (ieri) ha scoperto che sono in Uruguay», ha rivelato il giovane tifoso, che ha dovuto sopportare la furia del suo partner.

«È finita per me e la cosa peggiore è che ho dovuto dirgli la verità. Ho rimandato il matrimonio perché dovevo vendere l'anello. Il matrimonio può essere rinviato, ma la partita contro l'Uruguay no», ha giustificato affermando che la sua ragazza lo ha bloccato da tutti i suoi social e non vuole sapere nulla di lui.

Un altro seguace dei leader di Ricardo Gareca ha deciso di non andare al lavoro, prendere la valigia e andare nella capitale charrua. «Mi dispiace capo, vado alla partita», ha detto alla televisione nazionale.

Ma ci sono alcuni che hanno fatto un viaggio da lunedì. Sono partiti in autobus da Lima a Puno, da lì sono arrivati in Bolivia e dopo lunghe ore di traversata sono arrivati in Paraguay dove si sono riposati per alcune ore e di nuovo hanno preso un trasporto per Buenos Aires e senza perdere tempo hanno preso un'unità che li avrebbe portati a Colonia.

È qui che riescono a prendere un traghetto e finalmente raggiungere Montevideo.

