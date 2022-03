Perù vs Uruguay Gamarra: felice fatta dalla vendita alta delle maglie della nazionale peruviana

Con il fiato alla massima potenza, migliaia di tifosi peruviani sono impazienti per la partita di Perù vs Uruguay per le qualificazioni Qatar 2022. A causa della penultima partita della nazionale, decine di capi dell'emporio commerciale di Gamarra hanno approfittato del business delle magliette della squadra blanchirroja, dove migliaia di peruviani hanno partecipato per acquistarle.

In un'intervista con l'Agenzia andina, la presidente della Gamarra Peru Business Association, Susana Saldaña, ha commentato che ci sono magliette che vengono vendute per suole 5 e per adulti da 8 suole.

«Ora la domanda di maglie è molto simile a quella della partita che il Perù ha giocato contro la Colombia (nel gennaio 2022), cioè nei giorni precedenti la vendita di maglie è aumentata del 10% «, ha aggiunto.

Saldaña ha anche assicurato che gli ordini di magliette sono stati ordinati dalla provincia e con l'avvicinarsi della data, questa domanda è aumentata.

«Nelle province, anche i commercianti si stanno rianimando grazie alla vendita di magliette, perché acquistano all'ingrosso dagli imprenditori produttori di Gamarra e riprendono le loro attività nelle regioni», ha detto.

«Se il Perù vince o disegna l'Uruguay, la domanda rischia di salire alle stelle di almeno il 20%, e Gamarra ha la capacità di produrre rapidamente per rifornire il mercato e le province di Lima», ha aggiunto.

Oltre ai capi, altri accessori che sono stati venduti sono souvenir per accompagnare la squadra nazionale alle partite.

«Non ci sono solo t-shirt, ma ci sono anche capi per le zone in cui fa freddo, come cappotti, sciarpe, subacquei e persino chullos che sono molto caldi. Ci sono anche pantaloncini, maschere, cappelli e altri prodotti», ha detto.

In questo senso, ha indicato che a Gamarra ci sono diversi sottosettori e uno di questi è lo sport, che prima della pandemia riuniva 5.000 imprenditori, ma ora ce ne sono circa 2.000.

«L'intero processo delle qualificazioni ha aiutato il settore sportivo dell'emporio a riattivarsi, riavviando le sue attività a causa della domanda delle partite, considerando che non c'era campagna scolastica negli anni precedenti», ha detto.

RIATTIVAZIONE

I mercanti di Gamarra esprimono la loro gioia, poiché sono anche fan del bianco-rosso e hanno anche commentato che il progresso della selezione ha contribuito a rilanciare il settore sportivo tessile e tanti altri settori che sono rimasti paralizzati.

«Significa far rivivere gli imprenditori. Sarà un'occasione importante per coloro che non sono ancora stati in grado di riavviare le attività, e di sostenere e crescere un po' nel caso di chi ha già iniziato, perché ci sarà domanda. Producendo più persone vengono anche assunte, quindi ci sarà più lavoro», ha detto Saldaña a Trome.

MODELLI INNOVATIVI

Alcuni preferiscono i modelli di t-shirt più dinamici e divertenti, le t-shirt sono uscite con opzioni personalizzate e ha aggiunto che la domanda sta crescendo lentamente, ma sta avanzando.

«Ci sono polo, pantaloncini, giacche, subacquei, bandiere, striscioni, body, babecreces, fasce per la testa, maschere, berretti, sciarpe, perché non è destinato solo a Lima e in Perù abbiamo tutti i climi», ha detto Verónica Ochoa, di Confecciones Vozart, alla galleria René.

«Personalizziamo anche polo con caricature di Ricardo Gareca, 'Orejas' Flores, Cueva, Zambrano o qualsiasi disegno desideri il cliente», ha affermato Roberto Calmet, di VQ Textile Services Peru.





CONTINUA A LEGGERE

Il tifoso peruviano dice al suo capo di Montevideo che non andrà a lavorare: «Capisci che è a causa del nazionale»