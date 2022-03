Perché Gianluca Lapadula fa tendenza dopo l'eliminazione dell'Italia in repesca?

Questo giovedì, pochi minuti prima del Perù-Uruguay, in un risultato storico, L'Italia è caduta 1-0 contro la Macedonia a Palermo per il ripescaggio europeo per la Coppa del Mondo del Qatar 2022. Aleksandar Trajkovski ha segnato un grande gol negli sconti partita (90′+2) ed è così che gli 'azzurri' mancheranno la Coppa del Mondo per la seconda edizione consecutiva. Questo fatto è diventato rapidamente una tendenza sui social network, ma un nome è quello che si è distinto, quello dell'italo-peruviano Gianluca Lapadula.

Come è noto, nel 2017 l'attaccante è stato chiamato a giocare per gli 'azzurri' e ha avuto una grande prestazione in un'amichevole contro il San Marino dove ha segnato una tripletta. Dopo di che, non è stato più convocato e ha fatto il suo debutto nel novembre 2020 a La Blanquirroja contro il Cile. Da quel momento in poi, è diventato uno dei giocatori essenziali dell'allenatore Ricardo Gareca. Oltre a conquistare l'amore dei tifosi peruviani.

Questi sono alcuni dei commenti che sono stati fatti sui social network.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

Gianluca Lapadula, le reazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali.

INFORMAZIONI SU LAPADULA

Lapadula, nato a Torino 30 anni fa, ha una lunga carriera nel calcio italiano e da diversi anni flirta con l'idea di giocare per il paese natale di sua madre. Non aveva mai visitato il Perù e parla a malapena spagnolo, ma più volte è stato nel radar della nazionale Inca. E finalmente è arrivato il giorno in cui ha indossato la maglia, era prima della sconfitta con il Cile nelle qualificazioni per il Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Il suo viaggio verso questo debutto è stato molto lungo. Ha mosso i primi passi nelle categorie inferiori della Juventus e, dopo un breve periodo alla Pro Vercelli in terza divisione, ha raggiunto il Parma nel 2009. Aveva solo 19 anni e giocò alcune partite nella squadra di riserva, fino a quando iniziò ad essere in prestito a diversi club dell'ascesa del calcio italiano: Atlético de Roma, Ravenna, Cesena FC e San Marino, dove segnò 24 gol in 35 partite nella stagione 2011/12. Era già mostrato come un secondo punto fisicamente molto forte, in possesso di un letale tiro mancino e il suo nome ha iniziato a guadagnare prestigio tra la Lega Pro 2, 1 e la Serie B.

La sua prima grande stagione è stata al Teramo — ha segnato 21 gol nella promozione in Serie B nel 2015 — ma alla fine il Parma ha deciso di fare a meno di lui e nel luglio 2015 è arrivato come giocatore libero al Pescara per giocare il secondo campionato. divisione. Quello è stato il luogo della loro ultima esplosione calcistica: ha segnato 27 gol in 40 partite e poi ha segnato tre gol nelle sue quattro partite di spareggio, portando i Dolphins in serie A.

Gianluca Lapadula ha firmato per il Milan a metà 2016 dopo una grande stagione a Pescara (Reuters)

A quel tempo era già sul radar di Ricardo Gareca e del suo staff tecnico per la Copa America Centenario 2016, un torneo che è stato un punto di svolta per il ciclo: è stato l'evento in cui il Perù ha fatto il suo sostituto generazionale, senza pesi massimi come Juan Manuel Vargas e Claudio Pizarro. Ma alla fine, poiché la sua mente era determinata a raggiungere la promozione con il Pescara e si vociferava che fosse destinato a diversi club di Serie A, ha deciso di respingere la chiamata.

Tuttavia, la sua grande prestazione in quel momento gli valse la firma per il Milan, che pagò 9 milioni di euro per il suo pass, in un mercato dove arrivarono anche gli argentini Vangioni, Ocampos e José Sosa, così come il paraguaiano Gustavo Gómez. E alla fine di quell'anno, pur trasformando i suoi primi gol in

È stato richiamato a rappresentare l'Azzurra nel maggio 2017 e ha avuto un'ottima prestazione in un'amichevole contro il San Marino: ha giocato i 90 minuti e ha segnato una tripletta ad alta quota nella vittoria per 8-0 allo stadio dell'Empoli. Poiché quella partita non era una partita ufficiale, Lapadula era ancora in grado di ottenere la nazionalità peruviana, secondo le regole della FIFA. Il suo nome era ancora nella cartella del White Red Coaching Staff e le sue esibizioni sono state seguite da una lente d'ingrandimento, soprattutto perché era riuscito ad affermarsi come calciatore permanente in Serie A.

Dal Milan è andato in prestito al Genoa, poi ha giocato per il Lecce e in questa stagione è caduto nella neopromossa Benevento. Si è svolto nella massima categoria del Calcio ed è diventato un'ottima opzione per Gareca di fronte alla perdita di Guerrero.

CONTINUA A LEGGERE: