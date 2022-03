Papa: i vescovi colombiani a motivare il dialogo e la riconciliazione

Città del Vaticano, 24 mar Papa Francesco ha ricevuto oggi la guida della Conferenza episcopale colombiana (CEC), guidata dal suo presidente, Luis José Rueda Aparicio, poche settimane prima delle elezioni presidenziali, e ha esortato tutti i vescovi «a motivare il Paese al dialogo e alla riconciliazione». Lo ha spiegato Aparicio, presidente della conferenza episcopale e arcivescovo di Bogotà, insieme al vicepresidente e arcivescovo di Popayán, Omar Alberto Sánchez Cubillos; e il segretario generale, Luis Manuel Alí Herrera, in un'apparizione mediatica dopo l'incontro con il pontefice. Hanno anche annunciato che, sebbene sia stata una decisione già presa, «dopo aver incontrato e ascoltato il papa» hanno ancora più intenzione di incontrare tutti i candidati alle elezioni presidenziali del 29 maggio. Durante l'incontro con Francesco, che era stato richiesto molto tempo fa, quando è stata rinnovata la leadership della conferenza episcopale, i vescovi sono stati in grado di trasmettergli il «contesto generale della situazione nel Paese» anche se hanno assicurato che il pontefice «è molto ben informato» di quanto sta accadendo in Colombia. L'arcivescovo di Popayán ha spiegato che il papa è stato informato di alcuni dei grandi problemi del Paese, come la povertà che colpisce 21 milioni di persone, di cui 7 milioni vivono in estrema povertà, e che «una famiglia su due sta attraversando il dramma della sicurezza alimentare», che a volte provoca «proteste sociali» «che sono» motivo di grande preoccupazione». Sánchez Cubillos ha anche sottolineato che il papa è stato aggiornato sul problema del traffico di droga e della violenza sia per mano dei gruppi armati che dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ENN). E hanno detto a Francisco - che ha visitato il Paese nel settembre 2017 dopo l'accordo con le FARC - che in questo momento «raggiungere la pace nel Paese non è una questione di interesse per la società civile e la politica». «C'è una malsana rassegnazione a questa situazione e speriamo che la nazione si innamori di nuovo della ricerca della pace», ha aggiunto l'arcivescovo di Popayán. Da parte sua, il presidente della CEC ha detto di aver anche presentato al papa la «situazione drammatica» a causa del massiccio afflusso di immigrati venezuelani. I vescovi hanno sottolineato la capacità di Francesco di ascoltare durante l'incontro e hanno assicurato che il pontefice terrà conto di tutto ciò che gli hanno detto quando si riferisce alla Colombia in qualsiasi situazione. Sebbene abbiano affermato che la riunione era stata convocata da molto tempo, una delle questioni affrontate sono state senza dubbio le elezioni presidenziali. Riguardo al fatto che il papa aveva già incontrato due dei candidati - quello del Patto storico di sinistra, Gustavo Petro, e il populista Rodolfo Hernández - il vescovo Sánchez Cubillos ha ritenuto che ciò dimostrasse il desiderio del papa di ascoltare tutti e sia un gesto di riferimento, affetto e attenzione che mostra per la Colombia. I Vescovi hanno espresso il desiderio che, soprattutto, le elezioni siano «trasparenti» e che «chi non vince accetti i risultati con serenità». Hanno anche evidenziato il buon umore del pontefice, che, quando ha ricevuto in regalo un tipo di caffè dal dipartimento di Caldas che sapevano che gli piaceva, ha esclamato: «Mi mancava già Juanito», riferendosi a un noto marchio di caffè colombiano. CAPO ccg/mr/jack (foto)