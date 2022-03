Nairo Quintana si è confermato come una delle «grandi attrazioni» della Vuelta a Asturias nel 2022

Il profilo ufficiale della Vuelta a Asturias, attraverso il suo account Twitter, ha annunciato che Nairo Quintana difenderà il titolo vinto nel 2021 nel 2022. Il colombiano è stato annunciato dagli organizzatori come una delle grandi attrazioni della gara Spagnola insieme al britannico Adam Yates.

Nell'edizione immediatamente precedente della Vuelta a Asturias, il ciclista Boyacense ha sconfitto rivali come Nelson Oliveira, Pierre Latour, Ilnur Zakarin e Alessandro Fedeli. Nel frattempo, per questa nuova edizione, l'elenco dei corridori iscritti dai team del World Tour è sconosciuto.

All'inizio della stagione ciclistica, Nairo Quintana ha già festeggiato la vittoria nel Tour Alpes-Maritimes e Var e nel Tour de la Provence. Mentre sta attualmente gareggiando nella Vuelta a Catalunya dove si trova al terzo posto della classifica generale, gara in cui gareggia il compagno colombiano Daniel Martínez, quinto in classifica generale.

A proposito della sua stagione, Nairo Quintana è stato motivato e spera di continuare a raccogliere i buoni risultati:

Inoltre, ha confermato che i suoi grandi giri della stagione saranno il Tour de France e la Vuelta a España, nonostante il colombiano si aspettasse di competere nel Giro d'Italia, gara che ha già vinto e che a suo dire si adatta bene alle sue attuali caratteristiche di corridore:

Anche se si rammarica di non aver potuto partecipare alla prossima edizione del Giro d'Italia, il pilota di Boyaca Nairo Quintana ha dichiarato che quest'anno il suo principale obiettivo sportivo con il team Arkéa Samsic è partecipare al Tour de France e competere alla Vuelta a España.

Dopo l'inizio della stagione 2022 del ciclismo internazionale, l'idolo dello sport su ruote della Colombia ha già registrato i titoli delle Alpi Marittime e del Var Tour e del Tour de la Provence.

Nel frattempo, il percorso Parigi-Nizza sarà la prossima competizione per l'atleta di Cómbita. Nairo ha dichiarato in una conferenza stampa virtuale questo martedì 22 febbraio di essere molto triste di non andare al prossimo Giro d'Italia (gara vinta nel 2014), ma ritiene che l'anno successivo le condizioni e l'opportunità di partecipare alla competizione verranno nuovamente date.

Per Nairo Alexander, indossare la maglia rosa nella gara italiana sarebbe una brillante occasione per affrontare la maturità della sua carriera sportiva all'età di 32 anni. Date le caratteristiche e le condizioni di Quintana come scalatore, la priorità in questo momento per lui ha a che fare con il raggiungimento degli obiettivi della squadra in quanto tale.

Secondo il colombiano, la sua squadra (Arkéa Samsic) cercherà negli eventi organizzati in diversi paesi i punti necessari per scalare e guadagnare la licenza che gli dà un passo diretto verso gli eventi UCI World Tour:

Abbiamo ancora anni e opportunità da fare. Abbiamo deciso di lottare per quei punti nelle gare parallele al Giro d'Italia e di poter fare bene il Tour de France e una buona Vuelta a España. Quest'anno gli obiettivi del team hanno la precedenza

Il colombiano confida di poter partecipare in seguito al circuito italiano, confermando che il suo obiettivo finale è vincere il Tour de France, l'unica gara che gli manca nel suo record. Alla conferenza stampa virtuale che ha tenuto il 22 febbraio, Quintana ha dichiarato che il Giro ha un percorso che lo favorisce dopo aver analizzato in dettaglio le fasi della gara.

