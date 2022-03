Morena in CDMX ha chiesto all'INE di fermare le «molestie» di Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tomás Pliego Calvo, presidente del National Regeneration Movement (Morena) nella capitale del paese, ha chiesto che il National Electoral Institute (INE)» fermare le molestie», contro il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, a causa dei vari scontri che ha avuto con il corpo a causa della consultazione sulla revoca del mandato.

La leader del partito delle ciliegie in CDMX ha accusato il corpo elettorale di limitare l'espressione del presidente della capitale, perché, secondo le sue dichiarazioni, «c'è una contraddizione in ciò che ordina» a causa dei cambiamenti nella definizione della portata del concetto di propaganda governativa, con cui ha autorizzato i funzionari pubblici a parlare della consultazione popolare promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«L'INE si impegna a boicottare il processo di revoca del mandato. Va ricordato che è stato grazie alle pressioni della società civile e del presidente Andrés Manuel López Obrador che il referendum si svolgerà, perché non volevano», ha detto Pliego Calvo.

Tomás Pliego Calvo si è lanciato contro l'INE in difesa del capo del governo del CDMX (Foto: CDMX)

Ha anche indicato che le azioni dell'INE e dell'Istituto elettorale di Città del Messico (IECM) non sono imparziali, in quanto cercano di far «fallire» l'esercizio democratico. Tuttavia, Tomás Pliego ha aggiunto che in passate occasioni hanno invitato il Partito d'Azione Nazionale (PAN) ad attaccare l'amministratore delegato con i loro punti «López Obrador è un pericolo per il Messico» nelle elezioni presidenziali del 2006 e, secondo le loro dichiarazioni, hanno «deciso di stare zitti».

«L'INE e l'IECM non diffondono, non riferiscono, non chiamano, né permettono a nessuno di farlo, perché sono impegnati nel fallimento del referendum. L'INE è molto spudorato «, ha affermato il presidente del partito delle ciliegie in CDMX.

Recentemente, il capo del governo che l'INE ha nuovamente chiesto di cancellare i post dai suoi social network, come parte delle misure precauzionali contro di lei per aver svolto propaganda governativa durante il periodo del divieto elettorale dovuto alla revoca del mandato.

La consultazione sulla revoca del mandato è prevista per il 10 aprile (Foto: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, la presidente della capitale ha commentato che rispetterà le misure che le saranno imposte; tuttavia, ha sottolineato che sfiderà nuovamente la sentenza che considerava «parziale ed eccessiva».

«Oggi ho ricevuto un nuovo lavoro da @INEMexico che ha forzato la cancellazione di post sui social media che pensano siano propaganda. Procedo a scaricare le reti ma ci metteremo in discussione poiché lo consideriamo parziale ed eccessivo. Ancora una volta», ha scritto Sheinbaum sui social media martedì 22 marzo. Accompagnato dalle sue dichiarazioni, ha condiviso una copia della lettera inviatagli dall'organo elettorale, in cui è stato possibile leggere di essere accusato di non aver rispettato le misure cautelari precedentemente emesse.

Vale la pena ricordare che il 18 marzo, la Commissione per i reclami e i reclami INE ha applicato nuove misure precauzionali per le violazioni nei parametri della propaganda governativa e della promozione impropria della revoca del mandato.

INE ha ordinato ad AMLO di cancellare la sua conferenza mattutina durante l'inaugurazione dell'AIFA (Foto: Presidenza)

Durante la sessione online, i consiglieri elettorali hanno spiegato che, nonostante il «decreto», né la Camera Specializzata del Tribunale Elettorale della Federazione Magistratura (TEPJF) né la Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) non hanno ancora deciso se le nuove misure si applicheranno nell'attuale processo elettorale, quindi l'istituto continua ad agire in conformità con la legislazione vigente.

Il capo del governo non è stato l'unico a ricevere una misura cautelare, poiché la Commissione INE ha ordinato a López Obrador di ritirare la conferenza stampa tenuta dall'aeroporto internazionale Felipe Ángeles (AIFA) e qualsiasi materiale che diffonda l'apertura e il funzionamento di quest'ultimo.

