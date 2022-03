Microsoft stima che ci saranno 3,5 milioni di posti vacanti nel settore della sicurezza informatica entro il 2025

Washington, 23 Mar Il colosso americano del software Microsoft ha pubblicato mercoledì uno studio in cui stima che entro il 2025 ci saranno 3,5 milioni di posti di lavoro vacanti nella sicurezza informatica nel mondo, con un aumento del 350 percento in un periodo di otto anni. L'azienda di Redmond (Stato di Washington, USA) ha osservato che attualmente non ci sono abbastanza persone nel mercato del lavoro con le competenze di sicurezza informatica necessarie per ricoprire posizioni vacanti e che questo problema peggiorerà ancora nel corso degli anni. Tra i principali pericoli, il rapporto ha citato interruzioni della catena di approvvigionamento e attacchi «ransomware» o pagamenti di riscatto digitali e ha assicurato che i criminali informatici sono diventati altamente sofisticati e diversificati. Nel tentativo di colmare questo divario di lavoro, Microsoft ha già annunciato lo scorso ottobre una campagna per incoraggiare l'acquisizione di competenze di sicurezza informatica negli Stati Uniti, che ora si espanderà in altri 23 paesi. Tra i nuovi paesi ci sono Brasile, Colombia, Messico, Germania, Francia, Italia, Israele e Giappone, tra gli altri. «Come per il nostro programma negli Stati Uniti, uno dei nostri obiettivi è garantire che le popolazioni tradizionalmente escluse abbiano l'opportunità di entrare nella forza lavoro della sicurezza informatica, comprese le donne», ha affermato la società. Nel caso specifico della Colombia, l'azienda di Redmond sosterrà un'iniziativa governativa per aumentare la sua capacità nazionale di sicurezza informatica, compresa l'implementazione di programmi di formazione professionale in settori quali la sicurezza digitale, la sicurezza delle informazioni, la sicurezza informatica e le infrastrutture critiche. A tal fine, collaborerà con il National Learning Service (SENA), un'istituzione pubblica colombiana che offre formazione professionale gratuita a milioni di colombiani; con l'Universidad de los Andes, un'importante università privata in Colombia; e con organizzazioni non governative locali. CAPO

