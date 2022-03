L'ONU stima che l'economia russa crollerà del 7,3% nel 2022

Ginevra, 24 Mar L'economia della Russia, un paese sottoposto a intense sanzioni internazionali a seguito della sua invasione dell'Ucraina, diminuirà del 7,3 per cento nel 2022, secondo quanto stimato giovedì dalla Conferenza delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNCTAD) nel suo rapporto di previsione aggiornato. Sei mesi fa, l'agenzia delle Nazioni Unite aveva previsto che l'economia russa sarebbe cresciuta del 2,3% quest'anno, ma date le conseguenze economiche della guerra, ha deciso di abbassare questa previsione di 9,6 punti e quindi prevedere che la Russia sarà il paese più colpito dalle conseguenze economiche della guerra che ha avuto inizio un un mese fa. Come risultato di questa revisione al ribasso, l'UNCTAD prevede anche che l'economia europea crescerà solo dello 0,9 per cento, rispetto al 3% stimato sei mesi fa, una percentuale che collocherebbe il Vecchio Continente ben al di sotto degli aumenti previsti del Pil in America (2,4%) e in Asia (3,8%). CAPO abc/annunci