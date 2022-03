L'ONU riduce le sue prospettive di crescita in America Latina a causa della guerra

Ginevra, 24 mar L'economia latinoamericana crescerà del 2,3 per cento nel 2022, stimata giovedì dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), che ha abbassato le sue prospettive per la regione di tre decimi rispetto a quelle stimate sei mesi fa, a causa degli effetti negativi del Guerra ucraina all'economia in generale. Gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari potrebbero tuttavia avvantaggiare le nazioni esportatrici di materie prime come l'Argentina, e a questo proposito il rapporto UNCTAD ha rivisto al rialzo la crescita prevista per il paese del Cono meridionale, dal 2,9 per cento calcolato a settembre al 4,6 per cento nel rapporto di oggi. Lo studio previsionale ha anche aumentato il tasso di crescita previsto per l'America centrale e i Caraibi (dal 2,9 per cento di un anno e mezzo fa al 3,5 per cento), ma le sue prospettive per il Messico sono diminuite di un punto e mezzo (dal 2,8 per cento all'1,3 per cento) e hanno ridotto le sue previsioni per il Brasile di mezzo punto (dall'1,8 per cento al 1,3 per cento). CAPO abc/annunci