L'ONU ha approvato una risoluzione che chiede la fine dell'invasione russa dell'Ucraina: quali paesi hanno votato contro

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha nuovamente chiesto giovedì la «cessazione immediata» delle ostilità della Russia in Ucraina, così come «tutti gli attacchi contro civili e obiettivi civili», nella seconda risoluzione in meno di un mese, che non è vincolante.

Con 140 voti a favore, 5 contrari (Russia, Siria, Corea del Nord, Eritrea e Bielorussia) e 38 astensioni, la comunità internazionale ha approvato a stragrande maggioranza questa nuova risoluzione presentata dall'Ucraina, e promossa da Messico e Francia, sulle «conseguenze umanitarie dell'aggressione russa», che in meno più di un mese ha causato lo sfollamento di 10 milioni di persone, 3,5 milioni delle quali rifugiati all'estero, metà bambini.

Attraverso il suo portavoce, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sottolineato l'importanza che i membri dell'organizzazione adottino una risoluzione umanitaria, ma soprattutto che lo fanno mostrando unità.

Questo risultato dimostra che il rifiuto da parte della comunità internazionale dell'invasione russa del territorio ucraino è quasi simile a quello dimostrato lo scorso 2 marzo, quando è stata adottata la risoluzione che «deplorava» l'aggressione russa e ne chiedeva l'immediata cessazione.

D'altra parte, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mercoledì ha respinto una risoluzione proposta dalla Russia sulla situazione umanitaria in Ucraina, un testo che le potenze occidentali hanno denunciato come un cinico tentativo di nascondere la loro aggressione contro il paese vicino.

Mosca ha subito una netta sconfitta diplomatica, poiché solo la Cina ha sostenuto la sua iniziativa, mentre gli altri tredici membri del Consiglio di sicurezza si sono astenuti in blocco. Pertanto, la risoluzione è stata molto al di sotto dei nove voti necessari per andare avanti e ha impedito a paesi come gli Stati Uniti di dover usare il loro diritto di veto per bloccarla.

Il testo russo ha chiesto, tra le altre cose, il rispetto dei «principi umanitari», ha condannato gli attacchi contro i civili e ha chiesto un cessate il fuoco negoziato in Ucraina, ma non ha mai menzionato le ragioni della crisi nel paese, cioè l'invasione russa.

«È davvero inaccettabile che la Russia abbia il coraggio di presentare una risoluzione che invita la comunità internazionale a risolvere una crisi umanitaria che solo la Russia ha creato», ha detto l'ambasciatrice Usa Linda Thomas-Greenfield, che ha accusato Mosca di aver cercato di usare l'ONU per coprire le sue azioni.

«Se la Russia è così preoccupata per i civili, c'è solo una cosa da fare: fermare la sua offensiva e ritirare le sue truppe dall'Ucraina», ha aggiunto il rappresentante francese Nicolas de Rivière.

