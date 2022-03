L'ingresso militare al potere in Venezuela è una «catastrofe», afferma una ONG

Caracas, 23 Mar L'ONG venezuelana Social Watch ha assicurato mercoledì che la partecipazione di funzionari delle forze armate nazionali bolivariane (FANB) alle istanze di potere nel loro paese ha significato una «catastrofe» e rappresenta un fallimento nel controllo dello Stato negli ultimi 20 anni. «Questi 20 anni dei primi due decenni del ventunesimo secolo sono una chiara dimostrazione del fallimento dei militari nel controllo dello Stato e della loro partecipazione attiva allo sviluppo nazionale, come stabilito nell'articolo 328 della Costituzione», ha detto l'organizzazione in un comunicato stampa in cui hanno presentato il loro rapporto sulla FANB e la sua partecipazione alla politica. L'Ong ha dichiarato che i militari venezuelani al potere «hanno significato» una «catastrofe» e che hanno «sottoposto» la società al «martirio». A questo proposito, ha spiegato che parte della catastrofe umanitaria e politica che il Venezuela sta attraversando ha la sua origine nell'applicazione dell'articolo 328 della Costituzione «(che), da un lato, incorpora attivamente i militari nello sviluppo nazionale (...) e, dall'altro, esso elimina l'autorizzazione parlamentare delle promozioni militari, che è diventata dipendente dalla volontà del presidente». D'altra parte, Social Watch ha spiegato che, in uno scenario di transizione politica in Venezuela, è «importante» proporre la «ricomposizione globale dell'istituzione militare, contemporaneamente alla ricomposizione di altri settori vitali per il paese, come la salute, l'istruzione e il de- nazionalizzazione dell'economia». Egli ha osservato che, nella ricerca di un'opzione per la crisi venezuelana, «si esprime preoccupazione e preoccupazione che i militari faranno parte di una soluzione pacifica negoziata». Tuttavia, ha denunciato che ci sono «quasi 130 prigionieri militari per motivi politici e defezioni massicce in Venezuela», il che «rende irrealizzabile qualsiasi tipo di riavvicinamento o negoziato specifico tra i militari, o un settore di essi, con l'opposizione». CAPO csm/gcs/cfa