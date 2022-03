«Legge e ragione sono dalla loro parte»: Fox è uscito in difesa dell'INE e ha appoggiato Lorenzo Córdova

L'ex presidente messicano Vicente Fox Quesada ha parlato degli scontri tra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con il National Electoral Institute (INE) in vista del processo di revoca del mandato che si svolgerà il 10 aprile. In questo modo, il politico 79enne ha usato il suo account Twitter ufficiale per difendere l'autorità elettorale che sta organizzando la consultazione dei cittadini e per sostenere il suo consigliere presiedente, Lorenzo Córdova Vianello.

«Difendiamo tutti l'INE. Legge e ragione sono dalla tua parte! Il baro e stupratore sappiamo tutti chi è: López, con tutti i suoi testi», ha scritto l'ex presidente. Il suo commento è stato accompagnato da una clip di una conversazione che Córdova Vianello ha avuto con il giornalista J. Joaquín López Dóriga, in cui ha descritto come «imbrogli» tutti gli attori che hanno promosso la revoca del mandato nonostante il divieto elettorale. «Se le trappole continuano, l'unica cosa che verrà provocata è che i cittadini siano tenuti lontani dalle urne», ha detto il presidente.

Vicente Fox Quesada ha chiesto il sostegno dell'INE (Foto: Twitter/ @VicenteFozQue)

Nonostante sia stato stabilito un periodo di chiusura elettorale dal 4 febbraio fino al giorno della consultazione dei cittadini, vari leader statali e membri del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una fazione politica fondata da Tabasqueño nel 2011, sono nel mirino dell'INE perché hanno guidato o ha compiuto atti di propaganda governativa per l'esercizio della partecipazione democratica, poiché hanno diffuso azioni e risultati di López Obrador attraverso i social network o in occasione di eventi pubblici.

«(Gli imbroglioni) sono tutti quegli attori pubblici che hanno divieti nella legge e che stanno violando la legge. Sono tutti quelli che mettono delle regole e oggi non le piacciono e le prendono in giro. Sono tutti coloro che non hanno un impegno democratico che sono stati ripetutamente emanati provvedimenti cautelari, che sono stati ratificati dal Tribunale elettorale e che corrodono il tessuto democratico «, ha detto Lorenzo Córdova.

Vicente Fox Quesada si è scagliato contro AMLO dopo l'inaugurazione dell'AIFA (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

A questo proposito, nel pomeriggio del 23 marzo, la stessa Commissione INE ha concesso un periodo di tre ore a López Obrador, nonché al coordinatore generale della comunicazione sociale e portavoce presidenziale, Jesús Ramírez Cuevas, per svolgere «le azioni, le procedure e le misure necessarie per eliminare i file audio, le versioni audiovisive e stenografiche della conferenza», che si è tenuta lunedì scorso 21 marzo presso il L'aeroporto internazionale Felipe Ángeles (AIFA) durante la sua inaugurazione, una situazione che è stata descritta da Fox come una «punizione esemplare».

Va notato che la Commissione reclami ha indicato che il recente decreto approvato dal Congresso dell'Unione per reinterpretare il concetto di propaganda governativa non è applicabile nell'attuale processo di revoca del mandato, poiché entrerà in vigore solo per i processi elettorali che non sono ancora iniziati.

Fox Quesada ha anche usato il suo account Twitter ufficiale per inviare un messaggio al capo del governo di Città del Messico (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, che è stata nel mirino dell'INE per aver pubblicato post a sostegno di AMLO sui social media. «Sheinbaum, sei uno stupratore seriale incallito. Rispetta la legge approvata dai tuoi compari», ha scritto l'ex presidente dopo che il presidente locale ha sottolineato che l'istituto presieduto da Córdova Vianello ha «personal branding» da parte dell'INE e dell'opposizione che ha presentato denunce contro di esso.

