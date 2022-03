L'Australia si rammarica che Putin sia in grado di partecipare al vertice del G20 in Indonesia

Sydney, Australia, 24 Mar Il primo ministro australiano Scott Morrison ha espresso preoccupazione giovedì per la possibile partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al prossimo vertice del G20, che si terrà in Indonesia il prossimo novembre, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. «L'idea di sedersi al tavolo con Vladimir Putin... è quella di andare troppo oltre», ha detto Morrison ai giornalisti a Melbourne, osservando che gli Stati Uniti hanno concluso che la Russia ha commesso crimini di guerra in Ucraina durante la sua invasione «violenta» e «aggressiva», che viola lo «stato di diritto internazionale». Le osservazioni di Morrison arrivano dopo che l'ambasciatrice russa a Giacarta, Lyudmila Vorobieva, aveva espresso il giorno prima che il presidente intendesse partecipare al vertice del G20 a Bali. Morrison, che ha escluso il boicottaggio del vertice se Putin parteciperà, ha sottolineato che anche l'Australia ha espresso preoccupazione per la partecipazione dei russi alle riunioni ministeriali di quest'anno, che affronteranno questioni che vanno dalle sfide della regione strategica indo-pacifica alla responsabilità dei giganti della tecnologia. in atti di molestia sui social network. Riaffermando la sua condanna nei confronti della Russia, in linea con i suoi alleati, Morrison ha ricordato che il suo governo ha annunciato domenica scorsa un divieto immediato sull'esportazione in Russia di minerali di alluminio, tra cui allumina e bauxite, e si è impegnato a inviare più armi e assistenza umanitaria in Ucraina. Questa mossa contro Mosca si aggiunge a una serie di sanzioni contro le banche e gli enti governativi russi, così come contro Putin, e quasi mezzo migliaio di funzionari, alti funzionari governativi, militari e oligarchi di quel paese, tra cui Roman Abramovic. L'Australia ha anche inviato aiuti letali e umanitari in Ucraina, e a metà mese ha citato in giudizio la Russia con i Paesi Bassi per l'abbattimento del volo MH17, che nel 2014 è stato colpito da un missile lanciato da forze filo-russe mentre sorvolava l'Ucraina orientale, uccidendo 298 persone, 38 delle quali australiane. La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio in un'offensiva via terra, mare e aria, che ha incontrato una forte resistenza da parte delle forze e del popolo ucraini e ha causato più di 6,5 milioni di sfollati interni e 3,5 rifugiati. Mosca sostiene di attaccare l'Ucraina a causa della minaccia rappresentata dalla sua intenzione di integrarsi nella NATO e a causa della presunta infiltrazione nazista del governo, mentre Kiev accusa le autorità russe di voler controllare il paese e impedire il suo approccio all'Europa e all'Occidente.