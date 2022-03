La NATO avverte che un attacco chimico in Ucraina cambierebbe il conflitto naturale

Bruxelles, 24 Mar Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha avvertito giovedì che un attacco chimico russo in Ucraina «cambierebbe notevolmente la natura» della guerra che si sta conducendo lì e potrebbe colpire anche i paesi alleati vicini, senza voler capire se causerebbe un reazione di difesa da parte dell'Alleanza. «Non farò speculazioni al di là del fatto che la Nato sia sempre pronta a difendere, proteggere e reagire a qualsiasi tipo di attacco contro un Paese alleato», ha detto Stoltenberg alla stampa al suo arrivo al vertice straordinario dei leader dell'Alleanza per affrontare la crisi in Ucraina. Stoltenberg ha detto di aver chiesto se la NATO considererà l'uso di armi chimiche in Ucraina un attacco a qualsiasi membro dell'organizzazione. «Non farò congetture oltre a dire quanto segue: qualsiasi uso di armi chimiche cambierebbe notevolmente la natura del conflitto, sarebbe una flagrante violazione del diritto internazionale e avrebbe conseguenze diffuse e gravi». Il politico norvegese ha aggiunto che «la serietà dell'uso di armi chimiche è ovviamente ancora più ovvia sapendo che c'è un rischio di contaminazione poiché queste sostanze chimiche si espandono in aree più vaste e raggiungono persino il territorio della NATO». In questo vertice, gli alleati sperano di affrontare un ulteriore sostegno all'Ucraina, compresa la fornitura di attrezzature per la protezione da potenziali minacce chimiche, biologiche o persino nucleari. L'Alleanza è preoccupata per la possibilità dell'uso di armi chimiche o biologiche in Ucraina a seguito di quelle che considera «false affermazioni» di Mosca secondo cui Kiev stava producendo armi chimiche, il che potrebbe essere un modo per creare «un pretesto» per la Russia per usare tali armi. Inoltre, come parte della loro risposta immediata all'invasione russa dell'Ucraina, i leader della NATO hanno oggi in programma di dare la loro approvazione alla dichiarazione di quattro nuovi battaglioni multinazionali che si troveranno in Ungheria, Romania, Slovacchia e Bulgaria e si uniranno a quelli già in Polonia e nei Paesi Baltici da allora 2017. A lungo termine, l'Alleanza si sta anche preparando a rivedere le sue capacità di deterrenza e difesa. Stoltenberg ha anche affermato che «occorre fare di più e che, quindi, dobbiamo investire di più». «C'è un nuovo senso di urgenza e spero che i leader accetteranno di accelerare gli investimenti nella difesa per rispettare il nostro impegno a investire di più nella difesa», ha detto. Alla domanda sulla salute mentale del presidente russo Vladimir Putin, Stoltenberg ha risposto che il presidente ha commesso «un grosso errore, che è quello di lanciare una guerra contro una nazione indipendente e sovrana». «Ha sottovalutato la forza della popolazione ucraina, il coraggio della popolazione ucraina e delle forze armate e, quindi, stanno anche incontrando molta più resistenza di quanto si aspettassero», ha detto. Nonostante il sostegno che gli alleati della NATO forniscono all'Ucraina, il segretario generale ha ribadito che l'organizzazione transatlantica non invierà truppe o aerei nell'ex repubblica sovietica perché ha «la responsabilità» che il conflitto «non si intensifichi oltre l'Ucraina». «Ciò causerebbe ancora più sofferenza, morte e distruzione», ha sottolineato, spiegando che imporre la no-fly zone all'Ucraina che Kiev chiede significherebbe «massicci attacchi ai sistemi di difesa aerea russi in Russia, Bielorussia e Ucraina, e anche essere pronti ad abbattere gli aerei russi». Sulla Cina, alleata della Russia che mantiene una posizione ambigua sul conflitto di guerra, Stoltenberg ha esortato Pechino a «unirsi al resto del mondo nel condannare chiaramente l'invasione russa dell'Ucraina e a non fornire sostegno politico e, ovviamente, nessun supporto materiale per l'invasione russa dell'Ucraina». Il mandato di Stoltenberg come segretario generale si è concluso a settembre, ma la guerra in Ucraina ha generato dibattito sul fatto che potesse rimanere in carica più a lungo. Il politico ha detto oggi che lascerà la decisione se estendere il suo mandato ai trenta alleati. CAPO brocca rja/cat/ah (foto) (video)