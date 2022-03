La madre di Yoshimar Yotún è «molto orgogliosa» di suo figlio e lancia il suo punteggio per Perù-Uruguay: «1-0»

María Julia Flores, madre di Yoshimar Yotún, era presente sul set di D'Mañana, lo spazio di Karla Tarazona sulla TV Panamericana. Qui alla felice progenitrice è stata chiesta la sua aspettativa prima di questo incontro che ha tutti i peruviani alla ricerca. Doña María Julia ha indicato che come peruviana vive questa partita con emozione, mentre come madre è orgogliosa dell'atleta che suo figlio è diventato.

«Come peruviana, è incredibile godersi (dopo) così tanto tempo che abbiamo avuto un momento difficile, la gioia della gente e come madre, molto orgogliosa di mio figlio. Mi viene sempre in mente quel ragazzino che è cresciuto da me, giocoso e ora guarda dove si trova. È un grande orgoglio», ha detto la signora Flores, che ha evitato di prendersi il merito di tutto ciò che il calciatore ha ottenuto. «Per la sua perseveranza anche nei suoi confronti» , ha evidenziato i conduttori televisivi.

HA DATO LORO UN APPARTAMENTO.

In un altro momento, il programma gli chiese se fosse vero che Joshimar gli aveva comprato un appartamento. La madre dell'atleta ha indicato che è vero. Fu persino incoraggiato a raccontare che anno fosse e l'emozione che provò in quel momento.

È successo tutto nel 2013, quando Joshimar l'ha chiamata per tornare dall'estero, dove lavorava da 8 anni per mantenere la sua famiglia. L'atleta gli ha chiesto di tornare, perché sia lui che sua sorella erano già cresciuti ed era ora che si prendessero cura dei loro genitori.

«Quando sono entrato in quell'appartamento, per me, era un palazzo, perché ho sempre vissuto in una casa di legno. Compro tutto nuovo», ha detto Maria Julia abbastanza eccitata, indicando che sente un «grande orgoglio» per suo figlio. Ha anche confessato di essere rimasto scioccato nel cambiare distretto, perché nel suo quartiere, situato a Callao, conosceva tutti. Poteva riunirsi con i suoi amici, mentre a San Miguel tutto era tranquillo perché non conosceva nessuno.

Il capostipite del calciatore ha confessato che quando le hanno mostrato l'appartamento tutta la famiglia ha pianto, perché ricordavano tutto quello che era successo per andare avanti. Ha anche sottolineato che le loro vite sono cambiate molto da quando Joshimar è riuscito nella sua carriera sportiva.

DESIDERIO DI PICCOLI

Tuttavia, non può dire che questo cambiamento sia avvenuto dall'oggi al domani, perché suo figlio lo ha sempre desiderato e ha combattuto per questo. Anche all'inizio, Yotún chiedeva sempre a sua madre di portarlo «in posti bellissimi» e ogni volta che vedeva una casa diceva: «La comprerò per te».

Flores è stato anche molto grato, perché il calciatore non ha visto solo per i suoi genitori, ma anche per sua sorella, nipoti, zii e cugini. «Quando onori tuo padre e tua madre, fai bene nella vita», ha detto.

Infine, è stato incoraggiato a dare il suo punteggio per la partita che suo figlio affronterà con la nazionale peruviana questo 24 marzo, contro l'Uruguay. Con grande entusiasmo, Doña María Julia ha dichiarato che il nostro paese vincerà il suo avversario 1-0.

DOVE POSSO GUARDARE IL VIDEO PERU VS. URUGUAY DAL VIVO ONLINE?

Perù e Uruguay si incontreranno il 24 marzo dalle 18:30 (ora peruviana) allo Stadio Centenario di Montevideo, che avrà uno stadio pieno dopo aver venduto tutti i biglietti che sono stati messi a disposizione dei tifosi locali. Quindi, la «bianco-roja» giocherà il Paraguay a Lima il 29 marzo.

Dopo questa partita, la nazionale peruviana tornerà a Lima per giocare contro la nazionale paraguaiana all'Estadio Nacional. D'altra parte, quelli guidati da Diego Alonso si recheranno a Montevideo per mediare contro il Cile.

Se ti trovi in Perù, puoi seguire la partita Peruvi-Uruguay tramite Movistar Play o via América TVGo. Puoi anche goderti il minuto per minuto che Infobae ti offre.

PROGRAMMA PERÙ VS URUGUAY

- Costa Rica/17:30

- Honduras/17:30

- Guatemala/17:30

- El Salvador/17:30

- Messico/ 17:30

- Panama/ 18:30

- Perù/ 18:30

- Colombia/18:30

- Ecuador/18:30

- Venezuela/ 19:30

- Bolivia/19:30

- Stati Uniti (Miami)/19:30

- Paraguay/20:30

- Uruguay/20:30

- Cile/20:30

- Argentina/20:30

- Brasile/20:30

- Spagna/ 12:00 p.m.

